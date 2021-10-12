Скульптура «Городовой» в Санкт-Петербурге меняет дислокацию

В День сотрудника внутренних дел 10 ноября в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие скульптуры «Городовой». Мероприятие пройдет около здания Главного управления МВД на углу Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы.

В 1998 году бронзовая фигура высотой 2,3 метра, созданная скульптором Альбертом Чаркиным, была временно установлена на углу Шведского переулка и Малой Конюшенной улицы в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга и 200-летия Министерства внутренних дел России. Новым местом скульптуры «Городовой» станет бывший «треугольник безопасности» около здания Главного управления МВД Северной столицы. Это инициатива руководства регионального управления МВД. Сейчас проводятся необходимые работы по благоустройству территории. Церемонию открытия памятника посетит дочь скульптора Мария Чаркина. Демонтаж скульптуры пройдет 14 октября в 12 часов.