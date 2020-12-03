В Петербурге дому-памятнику вернут окно

По жалобе Алексея Ковалева КГИОП через суд требует вернуть особняку Бруни окно вместо новодельного дверного проема

Об этом лидеру фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву сообщил вице-губернатор Николай Линченко. В письме чиновника говорится об обращении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) в Василеостровский районный суд с требованием восстановить исторический облик фасада дома №22 по 5-ой линии В.О. (http://spb.spravedlivo.ru/0182468.html ). В августе собственник одной из квартир незаконно обустроил отдельный вход на лицевом фасаде здания для использования данного помещения в качестве нежилого.

По многочисленным заявлениям остальных жильцов дома, которые жаловались на незаконную перепланировку и использование общего имущества многоквартирного дома в отсутствие согласия собственников, Алексей Ковалев несколько раз обращался к вице-губернатору Николаю Линченко с запросами на эту тему. Справедливоросс подчеркивал: дом архитектора А.К.Бруни (5-я линия В.О., д. 22) является историческим зданием и находится под охраной в соответствии с региональным законом «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга…». Согласно закону, изменение внешнего облика исторических зданий запрещено.

В ответе вице-губернатора сообщается, что в конце августа актом было зафиксирован демонтаж подоконной части стены на лицевом фасаде здания в окне первого этажа. Также в письме отмечается, что проектной документации на работы по устройству дверного проема в КГИОП не поступало.

По инициативе ведомства собственнику выписали штраф в размере 15000 руб. за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также КГИОП обратился в Василеостровский районный суд с иском «о понуждении собственника в течение 6 месяцев <…> восстановить исторический облик фасада в границах квартиры 1 в части восстановления оконного проема». Заседание суда назначено на 14 декабря.

Алексей Ковалев подчеркивает, что решения обратиться в суд КГИОП принимает нечасто. «Это уже можно считать победой жителей!», — комментирует депутат.

Справка: Дом архитектора А. К. Бруни возведен в 1868-1869 годах в стиле «эклектика». До второй половины XIX века на этом месте стоял деревянный особняк. В 1868-1869 гг. на его месте арх. А. К. Бруни возвел собственный трехэтажный дом. В 1876 г. по желанию очередной владелицы - княгини В. И. Мещерской - арх. Н. Ф. Беккер возвел четвертый этаж. Одним из первых, в 1870 г., арендовал квартиру Карл (Кирилл) Викентьевич Лемох, живописец-жанрист, член Петербургской Артели художников. В этот период он вместе с товарищами по Артели - И. И. Шишкиным, А. И. Корзухиным, К. Е. Маковским, И. Н. Крамским, а также с Г. Г. Мясоедовым участвовал в создании Товарищества передвижных художественных выставок.