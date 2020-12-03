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Питерец.ру » Культура » В Петербурге дому-памятнику вернут окно

В Петербурге дому-памятнику вернут окно

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Опубликовал: Вадик Котов
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По жалобе Алексея Ковалева КГИОП через суд требует вернуть особняку Бруни окно вместо новодельного дверного проема

По жалобе Алексея Ковалева КГИОП через суд требует вернуть особняку Бруни окно вместо новодельного дверного проема

Об этом лидеру фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву сообщил вице-губернатор Николай Линченко. В письме чиновника говорится об обращении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) в Василеостровский районный суд с требованием восстановить исторический облик фасада дома №22 по 5-ой линии В.О. (http://spb.spravedlivo.ru/0182468.html). В августе собственник одной из квартир незаконно обустроил отдельный вход на лицевом фасаде здания для использования данного помещения в качестве нежилого.

По многочисленным заявлениям остальных жильцов дома, которые жаловались на незаконную перепланировку и использование общего имущества многоквартирного дома в отсутствие согласия собственников, Алексей Ковалев несколько раз обращался к вице-губернатору Николаю Линченко с запросами на эту тему. Справедливоросс подчеркивал: дом архитектора А.К.Бруни (5-я линия В.О., д. 22) является историческим зданием и находится под охраной в соответствии с региональным законом «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга…». Согласно закону, изменение внешнего облика исторических зданий запрещено.

В ответе вице-губернатора сообщается, что в конце августа актом было зафиксирован демонтаж подоконной части стены на лицевом фасаде здания в окне первого этажа. Также в письме отмечается, что проектной документации на работы по устройству дверного проема в КГИОП не поступало.

По инициативе ведомства собственнику выписали штраф в размере 15000 руб. за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также КГИОП обратился в Василеостровский районный суд с иском «о понуждении собственника в течение 6 месяцев <…> восстановить исторический облик фасада в границах квартиры 1 в части восстановления оконного проема». Заседание суда назначено на 14 декабря.

Алексей Ковалев подчеркивает, что решения обратиться в суд КГИОП принимает нечасто. «Это уже можно считать победой жителей!», — комментирует депутат.

Справка: Дом архитектора А. К. Бруни возведен в 1868-1869 годах в стиле «эклектика». До второй половины XIX века на этом месте стоял деревянный особняк. В 1868-1869 гг. на его месте арх. А. К. Бруни возвел собственный трехэтажный дом. В 1876 г. по желанию очередной владелицы - княгини В. И. Мещерской - арх. Н. Ф. Беккер возвел четвертый этаж. Одним из первых, в 1870 г., арендовал квартиру Карл (Кирилл) Викентьевич Лемох, живописец-жанрист, член Петербургской Артели художников. В этот период он вместе с товарищами по Артели - И. И. Шишкиным, А. И. Корзухиным, К. Е. Маковским, И. Н. Крамским, а также с Г. Г. Мясоедовым участвовал в создании Товарищества передвижных художественных выставок.

Источник: Справедливая Россия
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