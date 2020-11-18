Петербургские депутаты спросили губернатора о коррупции в КГИОПе

Сегодня Законодательное собрание Санкт-Петербурга 47 голосами «за» приняло депутатский запрос лидера фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева в адрес губернатора Александра Беглова об уничтожении исторических зданий из-за действий комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) (http://spb.spravedlivo.ru/0182450.html). По мнению депутата, ведомство выдает строительным компаниям разрешительные документы на снос исторических зданий «по договоренности».
Алексей Ковалев указывает на несколько частных случаев, когда КГИОП давал разрешение на застройку участков, где расположены исторические здания, руководствуясь лишь представленными застройщиком сведениями о годах постройки сооружений. Речь идет о домах по адресам: Невельская ул., д. 8; Малый пр. В.О., д. 55, корпус 1; Петроградская наб., д. 34, литера В. Эти здания находятся в зонах охраны, установленных региональным законом «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга…». На таких территориях действуют ограничения на строительство. В частности, там запрещается «снос (демонтаж) исторических зданий», а на любую реконструкцию или строительство нужно обязательно получить положительное заключение КГИОП. Историческими зданиями по тому же закону считаются «здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами <…> культурного наследия, <…> построенные до 1917 года» (здесь и далее год постройки включительно). Год постройки определяется в соответствии с учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета и о технической инвентаризации. Все эти документы хранятся в архивах Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН), поэтому внести в них изменения невозможно.
Однако при подготовке заключений по вышеназванным домам КГИОП принимал во внимание иные документы, предоставленные застройщиками (в частности, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)), игнорируя прямое указание закона. При этом комитет заключил соответствующее соглашение с городским подразделением Росреестра. А ведь данные в ЕГРН могут произвольно изменяться по инициативе владельца недвижимости в отличие от данных архива, которые должны использоваться без корректировок.
Парламентарий просит губернатора дать правовую оценку действиям КГИОП, нарушающим требования закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга…», а также оценить с точки зрения законодательства о борьбе с коррупцией тот факт, что КГИОП берет на себя неограниченные полномочия изменять год постройки здания по своему усмотрению ради выгоды застройщика.
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