Петербургские депутаты спросили губернатора о коррупции в КГИОПе

Сегодня Законодательное собрание Санкт-Петербурга 47 голосами «за» приняло депутатский запрос лидера фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева в адрес губернатора Александра Беглова об уничтожении исторических зданий из-за действий комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) (http://spb.spravedlivo.ru/0182450.html ). По мнению депутата, ведомство выдает строительным компаниям разрешительные документы на снос исторических зданий «по договоренности».

Алексей Ковалев указывает на несколько частных случаев, когда КГИОП давал разрешение на застройку участков, где расположены исторические здания, руководствуясь лишь представленными застройщиком сведениями о годах постройки сооружений. Речь идет о домах по адресам: Невельская ул., д. 8; Малый пр. В.О., д. 55, корпус 1; Петроградская наб., д. 34, литера В. Эти здания находятся в зонах охраны, установленных региональным законом «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга…». На таких территориях действуют ограничения на строительство. В частности, там запрещается «снос (демонтаж) исторических зданий», а на любую реконструкцию или строительство нужно обязательно получить положительное заключение КГИОП. Историческими зданиями по тому же закону считаются «здания, строения, сооружения, не являющиеся объектами <…> культурного наследия, <…> построенные до 1917 года» (здесь и далее год постройки включительно). Год постройки определяется в соответствии с учетно-технической документацией об объектах государственного технического учета и о технической инвентаризации. Все эти документы хранятся в архивах Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН), поэтому внести в них изменения невозможно.

Однако при подготовке заключений по вышеназванным домам КГИОП принимал во внимание иные документы, предоставленные застройщиками (в частности, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)), игнорируя прямое указание закона. При этом комитет заключил соответствующее соглашение с городским подразделением Росреестра. А ведь данные в ЕГРН могут произвольно изменяться по инициативе владельца недвижимости в отличие от данных архива, которые должны использоваться без корректировок.

«Фактически действующий в КГИОП режим не регламентирован никакими требованиями процедуры и приводит к тому, что любой застройщик по собственным критериям может потребовать от КГИОП признать здание «не историческим», тем самым разрешив его снос, а КГИОП по своей, ничем не ограниченной, воле может согласиться с этим мнением», – утверждает Алексей Ковалев.

Парламентарий просит губернатора дать правовую оценку действиям КГИОП, нарушающим требования закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга…», а также оценить с точки зрения законодательства о борьбе с коррупцией тот факт, что КГИОП берет на себя неограниченные полномочия изменять год постройки здания по своему усмотрению ради выгоды застройщика.

Комментирует Алексей Ковалев:

– КГИОП во главе с председателем Сергеем Макаровым де-факто отходит от нормы закона и в частном порядке договаривается с застройщиками насчет изменения года постройки мешающих новому строительству исторических зданий, а другие должностные лица это покрывают. Неопределенная процедура с неопределенными вводными и результатами означает потворство коррупции. Действия комитета – подрыв всей системы зон охраны, которая основана на понятии «историческое здание». Все требования к участку застройки кардинально меняются, ограничения на снос снимаются, если на участке нет зданий со статусом «исторических». Представляете, сколько застройщиков заинтересованы в личном контакте для решения этой проблемы?