ЗакС принял запрос Алексея Ковалева в защиту дома Басевича

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило депутатский запрос лидера фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева в адрес губернатора Александра Беглова о планируемом сносе дома Басевича (http://spb.spravedlivo.ru/0182287.html ). Парламентарий требует сообщить, будут ли установлены и привлечены к ответственности лица и организации, виновные в доведении дома Басевича до критического состояния; чем обусловлено решение о сносе детского сада № 93 Петроградского района на соседнем к дому Басевича участке.

В адрес Алексея Ковалева поступили обращения жителей Петроградского района и градозащитников, возмущенных планами СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» по реконструкции исторического здания дом Басевича (Б.Пушкарская ул., д.7). В планы театра входит снос здания-памятника и застройка земельного участка под ним, а также прилегающего к нему участка на пересечении с улицей Лизы Чайкиной по адресу: Б. Пушкарская ул., д.9. В этом доме до недавнего времени располагался ГБДОУ «Детский сад № 93» Петроградского района Санкт-Петербурга, там не так давно был проведен свежий ремонт. В отличие от этого здания дом Басевича в настоящее время находится в плачевном состоянии.

В депутатском запросе Алексея Ковалева говорится: «Многолетнее ухудшение технического состояния и многочисленные поджоги ценного архитектурного объекта периода модерна «Дом Басевича» являются прямыми свидетельствами бездействия жилищных органов и организаций. Очевидно, что вследствие ненадлежащего обслуживания и непроведения ремонта здание ветшало, работы по консервации и ремонту не проводились. Правовой оценки данным обстоятельствам не дано».

Алексей Ковалев считает доведение исторического дома Басевича до аварийного состояния и снос недавно отремонтированного здания детского сада следствием «действий и бездействия подразделений Правительства Санкт-Петербурга и иных ответственных лиц».

Парламентарий также отмечает, что решения о сносе детского сада, его переводе в другое помещение и последующей застройке всего участка «существенно ухудшают социальную и экологическую ситуацию в этой части Петроградского района, оказывают негативное влияние на инсоляцию соседних зданий по ул. Лизы Чайкиной».

Алексей Ковалев просит петербургского градоначальника сообщить, будут ли установлены и привлечены к ответственности лица и организации, виновные в доведении дома Басевича до критического состояния; чем определена целесообразность ликвидации детского сада с прилегающим участком. Кроме того, справедливоросс просит губернатора оценить уровень обеспеченности жителей Петроградского района дошкольными учреждениями и зелеными зонами.

Справка: Дом Басевича был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Дом расселили в 2008 году, с тех пор он пустует, там несколько раз случались пожары. Ранее власти Санкт-Петербурга озвучивали планы по включению здания в программу «Молодежи – доступное жилье», однако в 2016 году было принято решение о его передаче театру Бориса Эйфмана под строительство общежития для сотрудников и обучающихся.