Дом Басевича падет жертвой ковида?

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев обратился к губернатору Александру Беглову с протестом против отмены общественного обсуждения проекта реконструкции дома Басевича (Большая Пушкарская, д. 7) якобы по причине пандемии COVID-19. Депутат подчеркивает, что в Петроградском районе продолжают проходить различные массовые мероприятия, в том числе для пожилых людей, находящихся в группе особого риска.

В обращении парламентарий указывает: назначенное на 16 сентября общественное обсуждение проекта реконструкции дома Басевича было отменено администрацией Петроградского района «во избежание распространения новой коронавирусной инфекции». Чиновники сослались на п. 2.1.3 постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Согласно поступившей из администрации информации, обсуждение может состояться не ранее 11 октября.

Вместе с тем, подчеркивает справедливоросс, на официальном сайте администрации Петроградского района сообщается, что 24 сентября в здании администрации прошло «чествование юбиляров супружеской жизни» – пар пожилых людей, которые отметили «золотой» и «бриллиантовый» юбилеи свадьбы. Как следует из пресс-релиза, всего в районе 15 таких семей, то есть администрация собрала в одном помещении 30 петербуржцев из группы особого риска. Как видно из фотоотчета, гости мероприятия даже не надели средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). В период с 16 по 26 сентября при содействии районной администрации было проведено как минимум 11 массовых мероприятий, из них 3 – в помещениях.

«Администрация Петроградского района принимает непоследовательные решения, злоупотребляя существующими нормативно-правовыми актами в интересах определенных групп лиц, а именно Академии танца Бориса Эйфмана и строительной компании «Setl City». Подобные действия препятствуют открытому диалогу власти и петербуржцев и ведут к разрушению исторического наследия города», – заявил депутат.

Алексей Ковалев требует от градоначальника провести открытое общественное обсуждение всех аспектов реконструкции дома Басевича.

Справка: Дом Басевича был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Дом расселили в 2008 году, с тех пор он пустует, там несколько раз случались пожары. Ранее власти Санкт-Петербурга озвучивали планы по включению здания в программу «Молодежи – доступное жилье», однако в 2016 году было принято решение о его передаче театру Бориса Эйфмана под строительство общежития для сотрудников и обучающихся. Согласно последнему представленному проекту реконструкции, от здания останется только лицевой фасад до средней стены.