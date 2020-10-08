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Питерец.ру » Культура » Выставка виниловых пластинок

Выставка виниловых пластинок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В зале Ротонда Центра искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского состоится открытие выставки «История с продолжением: винил»

8 октября в 19:00 в зале Ротонда Центра искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского на Невском, 20 состоится открытие выставки пластинок из фондов медиатеки Центра, а также частных коллекций. Посетители смогут узнать, когда появилась первая фабрика грампластинок в Российской Империи, какие материалы для производства применялись, а также проследить историю развития заводов от «Пишущего Амура» до гиганта «Мелодия» и Ленинградского завода грампластинок.
Особое внимание уделено деталям: репертуару первых послереволюционных лет, альманахам «Граммофонный миръ» и «Граммофонная жизнь», редким изданиям и искусству оформления конвертов. На экспозиции можно познакомиться с богатым фондом платинок Центра, посмотреть на довоенный советский патефон, изготовленный в Ленинграде, а также послушать пластинки на проигрывателе.
Программа:
8 октября 19:00 - 20:30 - открытие выставки
18:45-19:15 – DJ-set на сбор гостей от Мэри SpaceCat
19:15-19:30 – приветственное слово от руководителей библиотеки и куратора выставки
19:30-20:30 – DJ-set от Magic Sam. Осмотр гостями выставки под зажигательные ритмы сета Magic Sam.
9 октября 19:00-20:30 - мастер-класс и розыгрыш
19:00-20:00 - Мастер-класс от DJ Magic Sam по диджеингу.
Предварительная запись участников: https://tsentr-iskusstva-i-events.timepad.ru/event/1434964/
Также предполагается партер для зрителей (места для тех, кто хочет посмотреть и послушать)
20:00 – розыгрыш пластинок с автографом Magic Sam и его авторских стикеров по номеру читательского билета.

Источник: Библиотека имени Маяковского
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