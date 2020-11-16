Подопечные фонда «Перспектива» съездили в квартиру-музей Исаака Бродского

Это была первая поездка ребят за несколько месяцев: из-за ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, они были вынуждены находиться в изоляции.

В мини-экскурсии приняли участие 2 группы подопечных фонда: три человека из квартиры сопровождаемого проживания и шестеро – из психоневрологического интерната №3. Фонд «Перспективы» более 20 лет поддерживает детей с тяжелой инвалидностью и семьи, в которых растут такие дети. В период пандемии коронавируса они оказались в наиболее уязвимом положении из-за необходимости соблюдать меры изоляции. Сейчас их ослабили, однако, поездка в общественном транспорте не только дополнительный стресс для детей, но и существенный риск заболеть.

Не так давно фонд «Перспективы» подключился к социальной программе Яндекса «Помощь рядом»: теперь подопечные фонда могут поехать к врачу, на курс реабилитации или в аптеку на такси, которое доступно «Перспективам» бесплатно как партнеру проекта. Казалось бы — просто возможность свободно передвигаться, но для людей, на коляске или ходунках это настоящий подарок. В музей-квартиру Исаака Бродского дети ехали на минивэнах, а на экскурсии им рассказали о художнике, его жизни и творчестве, разрешили посидеть на тахте и сыграть на мемориальном рояле.

По словам сотрудников фонда, подопечные остались в восторге, потому что уже больше нескольких месяцев никуда не выбирались.

Музей Исаака Бродского в Санкт-Петербурге - один из петербургских филиалов Научно-исследовательского музея Российской академии художеств. Музей открыт в 1949 году в доме Голенищева-Кутузова на площади Искусств, где последние 15 лет жил художник Исаак Бродский.

«Перспективы » – общественная организация социальной помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью

«Помощь рядом » стартовала весной этого года как инициатива в поддержку тех, кто оказался в эпицентре борьбы с пандемией. В октябре Яндекс обновил программу и сделал ее постоянной. Теперь компания помогает благотворительным фондам и другим некоммерческим организациям своими сервисами и технологиями. Поддержать “Помощь рядом” может любой желающий: все пожертвования, сделанные на сайте проекта, Яндекс удваивает.