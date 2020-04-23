Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика» 

Аудиокниг на русском языке для подростков - мало. А если у желающего познакомиться с новинками, популярными у сверстников, еще и серьезные проблемы со зрением, то шансов почти никаких - довольствуйся озвученной школьной программой или подборкой для взрослых.

Узнав это, участники “Живой классики” - самого популярного творческого конкурса для детей и подростков в России, - предложили создать проект “Вслух”: близкие или друзья слабовидящих ребят могут зайти на сайт фонда и оставить заявку на конкретную книжку.

С заявителем свяжется чтец, откликнувшийся на поиск, и в реальном времени почитает, расскажет о похожих сюжетах, обсудит со слушателем героев. Общение со сверстниками в условиях домашней изоляции актуально как никогда. (В такой формат проект “Вслух” перешел в условиях пандемии и сейчас, среди проектов фонда “Живая классика” - этот, один самых популярных и востребованных!)

Изначально же идея проекта: рассказывать слабовидящим подросткам про книжные новинки, обсудить с ними понравившуюся книжку, и конечно, записывать аудиокниги или аудиоспектакли по этим произведениям. Только в 2019-м участники создали библиотеку из 70 озвученных книг, на которые поступили запросы.

Придумал проект чтения слепым и слабовидящим сверстникам финалист конкурса чтецов «Живая классика-2018» Федор Лысиков.

“Вслух” - уникальный проект созданный подростками для подростков благодаря содействию фонда “Живая классика”.

Послушать аудиоспектакли вы можете здесь - https://disk.yandex.ru/d/JPsAFeRzargFHw