ента новостей

16:25
Александр Беглов утвердил состав молодежного правительства города
15:21
В Ленобласти создается электронный фонд архивных документов
14:16
В Петербурге таксист домогался 13-летней пассажирки
13:58
В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания
13:56
Выставка «Медицина Петербурга: вызовы XX столетия»
13:43
Петербургские больницы ждут доноров
13:35
Ольгино может быть признано заповедником
13:31
«Территория добра» раскроет потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья
13:30
Волонтеры акции #МыВместе приступят к работе во временном госпитале в «Ленэкспо»
13:26
В Ленобласти военнослужащие ЗВО обнаружили ДОТ времен Великой Отечественной войны
13:22
В Петербурге полицейскими выявлены 4 квартиры массового проживания мигрантов
12:58
В Петербурге полицейские с погоней задержали пьяного водителя иномарки
09:43
Что стоит за рекомендацией Минздрава?
08:28
Изменен режим работы
22:31
При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами
16:38
Выставка архивных фотодокументов «К 85-летию первой транспортной операции на Северном морском пути»
16:23
В Петербурге к 260-й годовщине взятия Берлина продемонстрируют трофеи Семилетней войны
16:20
Выставка виниловых пластинок
16:16
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
14:42
Школьники Форносово вспомнили правила пожарной безопасности
12:25
В Ленобласти откроют памятник Рериху
12:19
В парке имени 300-летия Петербурга заложена юбилейная аллея из 75 клёнов
11:36
В Ленобласти у наркоторговцев изъяли оружие
10:50
Добровольцы Петербурга объединяют молодежь и старшее поколение
10:10
Депутаты без масок?
09:23
Депутат высказался о новых ограничениях
19:51
Как НКО дотянуться до звезд
19:47
Петербург ищет волонтеров для музеев
12:00
В Ленобласти из храма похитили пожертвования прихожан
11:14
В Петербурге подросток погиб при падении с 7-го этажа
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Медицина Петербурга: вызовы XX столетия»

Выставка «Медицина Петербурга: вызовы XX столетия»

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
+2
Фото:
gov.spb.ru
Архивисты Санкт-Петербурга готовят к запуску новый виртуальный проект: «МЕДИЦИНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ВЫЗОВЫ XX СТОЛЕТИЯ»

Выставка будет доступна на портале «Архивы Санкт-Петербурга (spbarchives.ru) и посвящена наиболее острым и актуальным проблемам, которые пришлось решать городской медицине в неспокойном XX столетии.

Среди тем, затронутых в экспозиции, организация медицины в военные годы, борьба с масштабными эпидемиями холеры и тифа, значительное снижение смертности населения в течение рассматриваемого периода, в том числе за счет улучшения акушерства и гинекологии, поиски путей лечения онкологических заболеваний.

Самый большой раздел выставки будет посвящен Великой Отечественной войне. В годы блокады перед ленинградскими врачами были поставлены две сложные задачи, которые пришлось решать в экстремальных условиях: спасение гражданского населения от дистрофии и цинги, а также необходимость возвращать к жизни тысячи раненых с Ленинградского фронта, поступавших в город. 

Отдельный раздел экспозиции рассказывает о борьбе  с эпидемиологическими ситуациями в XX в. В разделе найдут отражение такие темы, как масштабы распространения эпидемий, меры, предпринимаемые властями для их предотвращения, мнения ученых и государственных деятелей.

Несколько разделов будут посвящено лечению распространенных заболеваний и снижению смертности населения. Например, за 100 лет благодаря широкому охвату медицинского обслуживания населения удалось сократить младенческую смертность примерно в 15 раз.

 В экспозицию войдут разнообразные источники: распорядительные документы, отчеты, научные труды, воспоминания, фотографии, что позволит показать процесс организации медицинской помощи более объемно.

Источник: Архивный комитет Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-06-2020, 16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
9-01-2019, 19:50
Выставка «Эпоха Гранина»
15-10-2018, 14:05
Выставка архивных документов и фотографий «Футбольная история Санкт-Петербурга»
4-09-2020, 11:46
Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке
31-08-2020, 19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
23-04-2019, 17:02
Выставка "Бессмертный медсанбат"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
193
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
358
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
415
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
536
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх