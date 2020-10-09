Выставка «Медицина Петербурга: вызовы XX столетия»

Выставка будет доступна на портале «Архивы Санкт-Петербурга (spbarchives.ru) и посвящена наиболее острым и актуальным проблемам, которые пришлось решать городской медицине в неспокойном XX столетии.

Среди тем, затронутых в экспозиции, организация медицины в военные годы, борьба с масштабными эпидемиями холеры и тифа, значительное снижение смертности населения в течение рассматриваемого периода, в том числе за счет улучшения акушерства и гинекологии, поиски путей лечения онкологических заболеваний.

Самый большой раздел выставки будет посвящен Великой Отечественной войне. В годы блокады перед ленинградскими врачами были поставлены две сложные задачи, которые пришлось решать в экстремальных условиях: спасение гражданского населения от дистрофии и цинги, а также необходимость возвращать к жизни тысячи раненых с Ленинградского фронта, поступавших в город.

Отдельный раздел экспозиции рассказывает о борьбе с эпидемиологическими ситуациями в XX в. В разделе найдут отражение такие темы, как масштабы распространения эпидемий, меры, предпринимаемые властями для их предотвращения, мнения ученых и государственных деятелей.

Несколько разделов будут посвящено лечению распространенных заболеваний и снижению смертности населения. Например, за 100 лет благодаря широкому охвату медицинского обслуживания населения удалось сократить младенческую смертность примерно в 15 раз.

В экспозицию войдут разнообразные источники: распорядительные документы, отчеты, научные труды, воспоминания, фотографии, что позволит показать процесс организации медицинской помощи более объемно.