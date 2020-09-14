В Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Память поколений»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества открыла мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в 23 городах страны. 3 сентября экспозиция приняла первых посетителей в Санкт-Петербурге.

Первая подобная по концепции и масштабу мультимедийная выставка представлена уникальной коллекцией – более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века «оживили» при помощи современных цифровых технологий и оборудования.

Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую картину. Знаменитые произведения из обычного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и других авторов, помогли любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов.

Увидеть, а не просто представить оживших героев полотен — как будто встретиться со свидетелями тех лет. Вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося мессершмидта обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист прилетел» Аркадия Пластова. Последние секунды прощания в картине Гелия Коржева не просто застыли в красках, а получили реальный хронометраж… Время неумолимо отсчитывает секунды.

Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачсрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения, авторским арт-объектам, предлагающим отрезвляющие и честные факты о монструозных планах врагов, изуверстве захватчиков и о стойкости, вере и воле русского народа.

Хронологические ленты событий, примеры малоизвестных подвигов, интересные и вдохновляющие факты из жизни в тылу и на передовой, развенчание мифов о войне, а также удобный дизайн интерфейсов приложений и яркая и современная подача визуального материала делают выставку неповторимой.

Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.