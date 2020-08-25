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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке откроется выставка «Память поколений»

В Историческом парке откроется выставка «Память поколений»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»

3 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект организован Ассоциацией Исторических парков «Россия — моя история» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии Российского военно-исторического общества.

«Мы решили показать тяжелый путь к Победе через личный опыт, через воспоминания, через эмоции художников и скульпторов, создававших свои произведения в 1940-2010-х годах. Думаю, каждый на выставке увидел и почувствовал что-то свое, но в любом случае это «что-то» — честное и искреннее слово о тех страшных и великих днях», - говорит о выставке директор Ассоциации Исторических парков «Россия-моя история» Иван Есин.  

Мультимедийная экспозиция представит более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством известнейших советских художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева.  

Произведение Аркадия Пластова «Фашист пролетел» напомнит о Тегеранской конференции 1943 года. По воспоминаниям очевидцев, данная картина, экспонировавшаяся в зале переговоров по инициативе И. Сталина, настолько поразила Ф. Рузвельта и У. Черчилля, что повлияла на их решение открыть второй фронт. 

Полотна Александра Дейнеки, ведущего представителя советской живописи, расскажут о трагических событиях первых лет войны. Даже названия его картин — «Сгоревшая деревня», «В оккупации» — напоминают о том страшном испытании для нашей страны, свидетелем которого стал знаменитый художник. 

Представленный в экспозиции триптих Павла Корина «Александр Невский» стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Произведение, созданное в 1942–1943 годах, было призвано поднять дух народа: не случайно в центре художник изобразил князя Александра Невского, победившего немецких рыцарей на льду Чудского озера в 1242 году.  

Художник Александр Лактионов вскоре после Победы написал «Письмо с фронта», завоевавшее любовь миллионов советских людей. Эта картина, которую современники называли «самой интересной и правдивой», принесла художнику всесоюзную славу: ее печатали в учебниках и журналах, выпускали в виде календарей и плакатов. 

Знаменитые произведения из обычного живописного изображения при помощи спецэффектов превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин, позволят посетителям стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов, будто бы встретиться со свидетелями давно ушедших лет. Это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачскрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения.

Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России. 

Мультимедийный проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», проходившей в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. С момента открытия выставки в «Манеже», проходившего при участии Президента РФ В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ее посетили свыше 250 тысяч человек.

«Эта выставка не просто формальная экспозиция про историю Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве. Эта выставка о том, как память о войне была для художников важной темой. Все, что представлено, – очень глубокое, серьезное, искреннее высказывание художников разных поколений: и тех, кто застал войну, и тех, кто родился позже», - отозвался об экспозиции российский актер Дмитрий Певцов.

Выставка будет проходить в мультимедийной экспозиции «ХХ век» и продлится до 1 ноября 2020 года.

Для посещения выставки необходимо приобрести билет в экспозицию «ХХ век». Подробности на сайте myhistorypark.ru

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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