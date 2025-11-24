Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа

В Мариинском дворце, который является одним из главных символов Санкт-Петербурга, состоялась важная встреча между заместителем Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николаем Бондаренко и председателем постоянной комиссии Законодательного Собрания по промышленности, экономике и предпринимательству Ириной Ивановой с делегацией вьетнамской провинции Тханьхоа. Делегацию возглавлял секретарь партийного комитета провинции, а также член Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Зоан Ань.

На встрече депутаты выразили искренние приветствия и добрые пожелания от имени спикера петербургского парламента Александра Бельского. Николай Бондаренко отметил, что вьетнамские друзья являются частыми и желанными гостями в стенах Законодательного Собрания. За последние три десятилетия петербургский парламент принял более пятидесяти делегаций из Вьетнама, что свидетельствует о прочных и стабильных отношениях между двумя регионами. Эти отношения, как подчеркнул Бондаренко, выдержали испытание временем и сегодня можно говорить о стратегическом партнерстве, которое было заложено основателем современного Вьетнама Хо Ши Мином.

В этом году Россия отмечает 135-летие со дня рождения Хо Ши Мина, и два года назад в Санкт-Петербурге был установлен памятник этому великому человеку, что подчеркивает уважение и почтение к его наследию. В памятные даты к памятнику регулярно возлагаются цветы, что символизирует глубокую связь между двумя народами. Бондаренко также напомнил, что в 2025 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Он подчеркнул, что в настоящее время отношения дружбы и партнерства активно развиваются, и в этом контексте приветствовал оживленный диалог между руководителями двух стран.

Нгуен Зоан Ань, в свою очередь, выразил благодарность депутатам за теплый прием и отметил важность Петербурга в контексте почитания памяти Хо Ши Мина. Он рассказал о своей провинции Тханьхоа, подчеркнув ее потенциал и возможности для дальнейшего развития сотрудничества с Санкт-Петербургом. Обсуждение затронуло множество аспектов, включая развитие промышленности, экономики и туризма.

Стороны обменялись мнениями о возможностях для углубления туристического обмена, что, по их мнению, может стать важным шагом в укреплении связей между двумя регионами. В ходе встречи были выдвинуты ряд предложений, направленных на поддержку и развитие туристических маршрутов, а также на создание совместных проектов в различных сферах.

Таким образом, встреча в Мариинском дворце стала важным шагом на пути к укреплению и развитию многогранного сотрудничества между Санкт-Петербургом и вьетнамской провинцией Тханьхоа, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему углублению взаимных связей и укреплению дружбы между нашими странами.