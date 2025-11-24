ента новостей

15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа

Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце Николай Бондаренко и Ирина Иванова встретились с делегаций вьетнамской провинции Тханьхоа

В Мариинском дворце, который является одним из главных символов Санкт-Петербурга, состоялась важная встреча между заместителем Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николаем Бондаренко и председателем постоянной комиссии Законодательного Собрания по промышленности, экономике и предпринимательству Ириной Ивановой с делегацией вьетнамской провинции Тханьхоа. Делегацию возглавлял секретарь партийного комитета провинции, а также член Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Зоан Ань.

На встрече депутаты выразили искренние приветствия и добрые пожелания от имени спикера петербургского парламента Александра Бельского. Николай Бондаренко отметил, что вьетнамские друзья являются частыми и желанными гостями в стенах Законодательного Собрания. За последние три десятилетия петербургский парламент принял более пятидесяти делегаций из Вьетнама, что свидетельствует о прочных и стабильных отношениях между двумя регионами. Эти отношения, как подчеркнул Бондаренко, выдержали испытание временем и сегодня можно говорить о стратегическом партнерстве, которое было заложено основателем современного Вьетнама Хо Ши Мином.

В этом году Россия отмечает 135-летие со дня рождения Хо Ши Мина, и два года назад в Санкт-Петербурге был установлен памятник этому великому человеку, что подчеркивает уважение и почтение к его наследию. В памятные даты к памятнику регулярно возлагаются цветы, что символизирует глубокую связь между двумя народами. Бондаренко также напомнил, что в 2025 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Он подчеркнул, что в настоящее время отношения дружбы и партнерства активно развиваются, и в этом контексте приветствовал оживленный диалог между руководителями двух стран.

Нгуен Зоан Ань, в свою очередь, выразил благодарность депутатам за теплый прием и отметил важность Петербурга в контексте почитания памяти Хо Ши Мина. Он рассказал о своей провинции Тханьхоа, подчеркнув ее потенциал и возможности для дальнейшего развития сотрудничества с Санкт-Петербургом. Обсуждение затронуло множество аспектов, включая развитие промышленности, экономики и туризма.

Стороны обменялись мнениями о возможностях для углубления туристического обмена, что, по их мнению, может стать важным шагом в укреплении связей между двумя регионами. В ходе встречи были выдвинуты ряд предложений, направленных на поддержку и развитие туристических маршрутов, а также на создание совместных проектов в различных сферах.

Таким образом, встреча в Мариинском дворце стала важным шагом на пути к укреплению и развитию многогранного сотрудничества между Санкт-Петербургом и вьетнамской провинцией Тханьхоа, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему углублению взаимных связей и укреплению дружбы между нашими странами.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-09-2022, 10:28
Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве
16-09-2022, 13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
29-09-2022, 12:51
Вице-спикер Николай Бондаренко провел ряд рабочих встреч во Вьетнаме
5-10-2023, 15:15
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама
25-07-2023, 22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
28-08-2023, 16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
Наверх