Сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл важную встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пеньей, а также с Генеральным консулом Республики Союза Мьянма в Санкт-Петербурге Аунг Пхей Тетом. В ходе этого мероприятия губернатор подчеркнул значимость отношений между Петербургом и этими двумя государствами, отметив, что Мьянма и Куба не просто являются дружественными странами, а представляют собой партнёров, с которыми у нашего города установлены глубокие и прочные связи.

Александр Беглов отметил, что в условиях быстро меняющегося мира остаются неизменными такие ценности, как дружба, доверие и взаимное уважение. Эти принципы, по его словам, лежат в основе всех отношений, которые Петербург выстраивает с Кубой и Мьянмой. Губернатор добавил, что Куба для Санкт-Петербурга является давним и надёжным другом и партнёром, с которым продолжается активная работа над реализацией новых совместных проектов.

Одним из обсуждаемых вопросов стало сотрудничество в сфере образования. В частности, речь шла о приёме кубинских выпускников в петербургские колледжи. Губернатор сообщил, что наиболее отличившиеся школьники из Кубы смогут посетить Санкт-Петербург и поучаствовать в празднике «Алые Паруса», а также отдохнуть в летних лагерях, которые расположены в Северной столице России уже в этом году. Это создаст уникальную возможность для культурного обмена и укрепления связей между молодёжью двух стран.

Кроме того, в повестке дня стоял вопрос о создании мемориала, посвящённого русским и кубинским добровольцам, который планируется установить в парке «Кинта-де-лос-Молинос» в Гаване. Этот проект символизирует глубокую дружбу и сотрудничество между народами, которые вместе прошли через множество испытаний и трудностей.

Губернатор также отметил, что Петербург активно ищет инвесторов для Особой зоны развития «Мариэль», что является ещё одним шагом к укреплению экономических связей с Кубой. «Наша дружба с Кубой длится десятилетия. На пути двух стран было много испытаний, но мы всегда поддерживали друг друга. Уверен, что впереди у нас много новых совместных побед», – подчеркнул Александр Беглов, говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Что касается отношений с Мьянмой, то губернатор отметил, что они развиваются очень динамично. Два года назад Санкт-Петербург определил сотрудничество с этой республикой как один из приоритетов своей внешней политики, и все достигнутые договорённости успешно выполняются. За это время в Санкт-Петербурге уже дважды побывал лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлаинг. В частности, 5 марта этого года он вместе с губернатором Бегловым торжественно открыл ряд новых инициатив, направленных на развитие двусторонних отношений.

Таким образом, встреча губернатора с послом Кубы и консулом Мьянмы стала важным шагом в укреплении международных связей Санкт-Петербурга, открывая новые горизонты для сотрудничества в различных сферах, включая образование, культуру и экономику. В условиях глобальных изменений такие встречи и договорённости становятся особенно актуальными, способствуя развитию дружеских отношений между народами и укреплению взаимопонимания.