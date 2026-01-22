ента новостей

Питерец.ру » Экономика » Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга

Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Алексей Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга

На недавней рабочей встрече, состоявшейся между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, были обсуждены важные темы, касающиеся модернизации энергетического комплекса города. Данная встреча прошла перед началом заседания Межведомственного совета, который занимается реализацией Соглашения о сотрудничестве между городскими властями и компанией «Газпром».

Губернатор Беглов отметил, что «Газпром» играет значительную роль в процессе обновления энергетических систем, обеспечивая надёжное газоснабжение и теплоснабжение для жителей города. В частности, он упомянул, что в 2011 году, учитывая растущие требования к надежности и эффективности теплоснабжения, была начата поэтапная комплексная модернизация Электростанции 2 Центральной ТЭЦ. В рамках этой модернизации на территории станции была построена новая водогрейная котельная, которая запланирована к вводу в эксплуатацию в 2025 году, перед началом отопительного сезона. Устаревшее оборудование, которое не соответствовало современным требованиям, было выведено из эксплуатации, а тепловая нагрузка была полностью переведена на новый, современный энергоисточник.

Губернатор подчеркнул, что эта станция имеет ключевое значение для системы теплоснабжения Санкт-Петербурга, так как она обеспечивает тепловой энергией более полумиллиона жителей, проживающих в историческом центре города. В зоне действия данной станции находятся более 1700 жилых и общественных зданий, а также промышленные предприятия и социальные учреждения, включая больницы, родильные дома и другие важные объекты, что подчеркивает важность её функционирования для жизни города.

Кроме того, в 2025 году «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию современный котлоагрегат энергоблока 4 в рамках модернизации Северной ТЭЦ. Это мероприятие существенно повысит надежность теплоснабжения для более чем 700 тысяч жителей, проживающих на севере города и в прилегающих районах Ленинградской области. В настоящее время продолжаются работы по модернизации генерирующего оборудования на Василеостровской и Северной ТЭЦ, что также играет важную роль в обеспечении стабильного теплоснабжения.

В ходе встречи Беглов и Миллер обсудили также строительство крупнейшей газораспределительной станции ГРС «Санкт-Петербург», которая будет расположена к югу от города. Эта станция предназначена для замены трех действующих газораспределительных станций: «Шоссейная», «Московская Славянка» и «Южная ТЭЦ». Замена устаревших станций на новую позволит значительно улучшить качество газоснабжения.

Кроме того, в проекте находятся строительство ГРС «Сестрорецк» и ГРС «Восточная-2». Ввод в эксплуатацию ГРС «Сестрорецк» позволит вывести из эксплуатации две устаревшие станции, находящиеся на территории Санкт-Петербурга, а именно «Конная Лахта» и «Северо-Западная ТЭЦ». Это не только освободит город от старого оборудования, но и улучшит общую инфраструктуру газоснабжения. В свою очередь, ГРС «Восточная-2» значительно повысит надежность системы газоснабжения в регионе, что крайне важно для обеспечения потребностей жителей и предприятий.

