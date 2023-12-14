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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на Смольной набережной установили чугунные фонари

В Петербурге на Смольной набережной установили чугунные фонари

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
На Смольной набережной на участке от Водопроводного переулка до улицы Смольного завершена модернизация освещения

В Петербурге на Смольной набережной, между Водопроводным переулком и улицей Смольного, была завершена модернизация освещения. Этот проект был осуществлен в рамках соглашения, подписанного Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Благодаря установке 180 светодиодных фонарей на 90 чугунных опорах, набережная теперь выглядит преобразованной как днем, так и вечером. Важно отметить, что для обеспечения надежной работы нового оборудования были проложены кабельные линии протяженностью 5 километров.

В результате модернизации, Смольная набережная теперь соответствует внешнему облику Воскресенской набережной.

Новая система освещения предлагает стилизованные фонари, которые гармонично вписываются в архитектуру окружающих зданий. Внутри этих фонарей установлены энергосберегающие матрицы, которые не только светят ярче, но и потребляют меньше электроэнергии. Это позволяет сократить расходы на электричество.

Программа комплексного благоустройства от ПАО "Газпром" началась в 2007 году и уже добилась значительных результатов. Она стартовала с подсветки Смольного монастыря и его собора, являющихся доминантами Смольной набережной.

За последние 16 лет было освещено более 100 объектов, включая улицы, скверы, набережные, площади, здания и сооружения. Этот проект не только улучшает эстетический вид города, но и способствует безопасности и комфорту горожан. Яркое и качественное освещение помогает предотвратить преступления и несчастные случаи, а также создает приятную атмосферу для прогулок и отдыха.

Благодаря сотрудничеству между городскими властями и крупными корпорациями, подобные проекты становятся возможными и способствуют развитию городской инфраструктуры.

Модернизация освещения на Смольной набережной является лишь одним из примеров того, как современные технологии могут преобразить городскую среду. Этот опыт может быть использован в других районах и городах, чтобы создать безопасные и красивые пространства для всех жителей и посетителей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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