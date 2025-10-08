ента новостей

Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор Александр Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком

Сегодня, 8 октября, в Смольном, резиденции губернатора Санкт-Петербурга, состоялась важная рабочая встреча, в которой принял участие губернатор города Александр Беглов и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Основное внимание на встрече было уделено актуальным вопросам, касающимся энергообеспечения города, повышения надежности электроснабжения, а также модернизации теплосетевого хозяйства и газоснабжения Санкт-Петербурга. Обсуждались и другие важные темы, которые имеют значительное значение для функционирования городской инфраструктуры.

В ходе встречи губернатор Беглов представил вице-премьеру Новаку информацию о достигнутых успехах в области электроснабжения. Он сообщил, что в 2024 году петербургские специалисты планируют построить, реконструировать и капитально отремонтировать внушительные 1379 километров сетей электроснабжения. Также были проведены работы на 672 объектах, которые относятся к технологическому присоединению. Это говорит о том, что город активно работает над улучшением своей энергетической инфраструктуры. Более того, надежность электроснабжения была обеспечена на 281 объекте, что является важным шагом к повышению качества жизни горожан. В текущем году уже построено и реконструировано 416 объектов, что свидетельствует о динамичном развитии энергетической сети.

Губернатор также отметил, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Санкт-Петербурге реализуется масштабный мегапроект по созданию круглогодичного морского туристского центра под названием «Санкт-Петербург Марина», который будет располагаться в районе Горская. В рамках этого проекта предусмотрено строительство новой подстанции и прокладка кабельных линий, что значительно улучшит энергетическую инфраструктуру в этом районе. Для финансирования строительства коллектора от поселка Горская до коллектора Конная Лахта был привлечен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей, что подчеркивает серьезный подход к реализации данного проекта.

К началу отопительного сезона теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга создали значительные запасы резервного топлива, включая мазут и дизельное топливо, в объеме 156,6 тысяч тонн, что превышает плановые показатели более чем на 100%. Это говорит о готовности города к зимним холодам и обеспечению надежного теплоснабжения. Кроме того, было увеличено количество аварийно-спасательных формирований с трех до семи, что также свидетельствует о повышении уровня безопасности в городе. Подготовлено 788 аварийно-ремонтных бригад, готовых к оперативному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций.

Для обеспечения бесперебойной работы в сложных условиях предусмотрены 336 передвижных дизель-генераторов и 32 передвижные блок-модульные котельные. Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции среди российских регионов по количеству передвижных котельных, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и оказывать помощь другим регионам в случае необходимости.

Губернатор Беглов подчеркнул, что основная задача, которую необходимо решить, заключается в том, чтобы темпы обновления сетей превышали темпы их старения. В этой связи в новой схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга предусмотрена масштабная реконструкция более 7 тысяч километров тепловых сетей. Он отметил, что обновление теплосетевого хозяйства осуществляется по «петербургскому стандарту», который включает в себя комплексную модернизацию как источников тепла, таких как котельные и ТЭЦ, так и трубопроводов.

На сегодняшний день газ составляет 99,8% топливно-энергетического баланса Санкт-Петербурга. Это подчеркивает важность газоснабжения для города и необходимость его дальнейшего развития. В соответствии с поручением Президента России, все городские котельные должны быть модернизированы, что также было обсуждено в ходе встречи.

Таким образом, рабочая встреча губернатора Александра Беглова и заместителя председателя Правительства Александра Новака стала важным шагом к решению ключевых вопросов, касающихся энергетической безопасности и модернизации инфраструктуры Санкт-Петербурга. Обсуждаемые инициативы и проекты направлены на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и гостей Северной столицы.

