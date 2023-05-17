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Питерец.ру » Общество » В Петербурге приступили к модернизации оборудования котельных

В Петербурге приступили к модернизации оборудования котельных

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Администрация Петербурга
Теплоэнергетики приступили к модернизации оборудования котельных

В рамках программ модернизации, технического перевооружения и капремонта на котельных ГУП «ТЭК СПб» до конца года будет модернизировано 22 котла. Обновление получат 15 источников в 8 районах Санкт‑Петербурга и Ленобласти, в том числе такие крупные объекты, как 2-я Правобережная котельная на Ванеева, д. 3 и котельная Приморская на ул. Оптиков, д. 6. В совокупности от них запитаны свыше 700 тыс. жителей.

В ходе работ специалисты модернизируют паровые и водогрейные котлы. Кроме капитального ремонта тепломеханической части котлов планируется обновить систему автоматики с заменой газового и мазутного оборудования. Оборудование и автоматику предоставят исключительно российские производители.

Бесперебойная работа котлов – один из факторов, от которых зависит безаварийная работа котельной во время отопительного сезона, поэтому им уделяется особое внимание. Расчетный срок службы усовершенствованных котлов составит 20 лет. Качественное теплоснабжение получат более 1 млн жителей Невского, Красногвардейского, Приморского, Выборгского, Калининского, Московского, Пушкинского районов города и Тосненского района Ленобласти.

Источник: Администрация Петербурга
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