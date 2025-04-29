В СПб наблюдается рост инвестиций и промышленного производства

Глава СПб Александр Беглов сообщил президенту России Владимиру Путину о положительных тенденциях в развитии экономики города. По словам Беглова, в городе наблюдается устойчивый рост промышленного производства. Это стало возможным благодаря привлечению рекордных инвестиций.

Как отмечает «Питерец.ру», в ходе встречи в Таврическом дворце губернатор подчеркнул, что показатели роста инвестиций в 2024 году составили 10,5%, а увеличение оборота организаций – 21,7%. Это превышает прогноз в 20%. За прошлый год в экономику города было привлечено 1,529 трлн. руб. инвестиций.

Важно отметить, что 60% этих инвестиций – собственные средства предприятий, что является положительным фактором для развития экономики города. Александр Беглов также отметил, что в течение 2 лет подряд наблюдается двузначный рост инвестиций в городе. В 2024 году 6 тыс. предприятий крупного и среднего бизнеса вложили средства в развитие Северной столицы.

Промышленность, являющаяся одним из ведущих секторов экономики города, также демонстрирует устойчивый рост. За предыдущие 4 года промышленный потенциал города увеличился на 36,5%.

Владимир Путин подчеркнул, что это очень хорошие показатели, который открывает перспективы для развития в будущем. Если инвестиции вложены, то предприятия будут расти.