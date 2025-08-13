Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года с водителей, нарушающих правила парковки на дворовых территориях, взыскали около 150 млн. руб. Об этом сообщил глава ГАТИ Алексей Геращенко.

Чиновник напомнил, что для физических лиц штраф за подобное нарушение составляет 3 тыс. руб., в то время как юридические лица вынуждены платить штраф в размере 150 тыс. руб. Особо высокие штрафы применяются к таксомоторным компаниям, каршеринговым сервисам, различным службам и акционерным обществам.

Выявление нарушений правил парковки осуществляется с помощью специализированных нейросетевых комплексов ГАТИ, установленных на служебных автомобилях инспекторов. Среди наиболее распространенных нарушений – парковка на зеленых насаждениях, блокировка входов в жилые дома, перекрытие пешеходных зон и контейнерных площадок, а также создание препятствий для вывоза мусора.