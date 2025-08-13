ента новостей

15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
Все новости
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ССО
Инновационные технологии на основе ИИ помогают выявлять нарушения правил парковки в Северной столице

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2025 года с водителей, нарушающих правила парковки на дворовых территориях, взыскали около 150 млн. руб. Об этом сообщил глава ГАТИ Алексей Геращенко.

Чиновник напомнил, что для физических лиц штраф за подобное нарушение составляет 3 тыс. руб., в то время как юридические лица вынуждены платить штраф в размере 150 тыс. руб. Особо высокие штрафы применяются к таксомоторным компаниям, каршеринговым сервисам, различным службам и акционерным обществам.

Выявление нарушений правил парковки осуществляется с помощью специализированных нейросетевых комплексов ГАТИ, установленных на служебных автомобилях инспекторов. Среди наиболее распространенных нарушений – парковка на зеленых насаждениях, блокировка входов в жилые дома, перекрытие пешеходных зон и контейнерных площадок, а также создание препятствий для вывоза мусора.

