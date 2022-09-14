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Питерец.ру » Экономика » Нарушители пополнили бюджет

Нарушители пополнили бюджет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
автошколадома.рф
На какую сумму пополнили бюджет нарушители правил парковки?

«Питерец.ру» сообщает, что финансовый комитет города представил данные по штрафам за нарушение правил парковки. За первые 8 месяцев 2022 года водители, парковавшиеся неправильно, полнили казну Петербурга на 26,5 млн руб.

Данная сумма сложилась из штрафов за парковку в неположенных местах. Это газоны, пешеходные дорожки и тротуары. Еще с водителей взимались штрафы за перегораживание проездов во дворах.

Напоминаем, что за такие нарушения для обычных граждан предусмотрен штраф в 3-5 тыс. руб. Должностные лица вынуждены платить 5-40 тыс. руб. Штраф для юрлиц составляет 150-500 тыс. руб.

Как говорится, не хочешь неприятностей – паркуйся правильно. Но нарушители все равно находятся, ведь фиксация парковок происходит за счет автоматической системы. Причем мониторинг проводится ежедневно.

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