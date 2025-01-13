Телеком-оборудование включили в реестр Минпромторга

Минпромторг включил в реестр российской радиоэлектроники первые базовые станции и другое телеком-оборудование, следует из приказа министерства, с которым ознакомились в «Коммерсанте». Благодаря включению в реестр российские компании смогут претендовать на получение господдержки, а также на выполнение государственных заказов. Среди российского оборудования, включенного в реестр и признанного отечественным – базовые станции компании «Иртея», коммутаторы «КНС Групп» (компания Yadro), точки доступа «Аквариус» и другие решения.
В министерстве отметили, что в настоящий момент включение базовых станций в реестр регулируется 878 Постановлением Правительства России. Для того, чтобы попасть в реестр, производителю необходимо направить документы в Минпромторг и пройти экспертизу межотраслевого экспертного совета. В Минпромторге также уточнили, что срок действия заключения экспертизы телеком-оборудования увеличат с одного года до трех лет.
При этом в дальнейшем профильный регулятор намерен перейти к балльной оценке «отечественности» решений. Однако до сих пор не все российские вендоры используют в своей продукции отечественные печатные платы и микросхемы, в том числе из-за отсутствия предложения соответствующих технологий. Тем не менее, в Минцифры считают, что балльная оценка локализации «не повлечет трудностей и дополнительных затрат для компаний».
Установление балльной оценки признания телеком-оборудования отечественным позволит унифицировать подходы по подтверждению локализации технологий, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам Немкина, балльная система с четкими критериями исключает возможность субъективной оценки, а также положительно сказывается на темпах импортозамещения:
При этом введение балльной оценки должно происходить тогда, когда рынок готов к импортозамещению полного цикла, уверен Немкин.
Немкин подчеркнул, что полноценное импортозамещение – это всегда длительный процесс.