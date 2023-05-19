Яндекс запускает собственное производство оборудования

Яндекс, группа компаний «Ланит» и тайваньский производитель электроники Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Запустить производство планируется уже в этом году, а к 2024 году выпускаемое оборудование может занять порядка 10% рынка. Сегодня такие предприятия активно запускаются и в других регионах нашей страны, появление каждого нового игрока оказывает положительное влияние на рынок в целом, уверены эксперты.

Договор о строительстве такого завода ИТ-гигант, «Ланит», ВТБ и тайваньский производитель электроники Gigabyte подписали еще в 2021 году. Теперь новое оборудование планируют заявить в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам, сообщил директор компании производителя серверов и СХД Bitblaze «Промобита» Максим Копосов. В Яндексе при этом уточнили, что производство еще не было запущено.

По данным экспертов, более половины продаж серверов в штуках в России приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и прочих. Среди российских вендоров в тройку лидеров входят Yadro, «Аквариус» и Kraftway. Однако к концу 2024 года, после необходимой отладки производства, новое оборудование OpenYard сможет занять уже около 10% отечественного рынка.

Участие Яндекса в производстве нового оборудования, в первую очередь, объясняется тем, что таким образом компания сможет быть уверенной в его эффективности и защищенности от угроз в условиях растущих угроз в цифровом сегменте во всем мире, говорит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такая большая корпорация как Яндекс, безусловно, нуждается в качественном оборудовании, которое будет надежно работать. Добиться такого результата можно, только самостоятельно контролируя его производство, чем и занялась компания. Учитывая неоспоримый авторитет Яндекса, использовать произведенные при его участии сервера впоследствии захотят многие компании, хотя конкуренция в этом сегменте растет очень активно», - сказал он.

Создавая собственные серверы, Яндекс, прежде всего, снижает свою зависимость от зарубежных вендоров, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Думаю, что другие крупные российские операторы ЦОДов могут последовать этому примеру. Если посмотреть на крупнейших мировых владельцев инфраструктуры ЦОДов, таких, например, как AWS (Amazone), Alphabet (Google), то они уже перешли от создания собственных серверов к разработке собственных процессоров. А это позволяет еще повысить управляемость и защищенность инфраструктуры. В России десятки компаний производят серверы, но немногие способны разрабатывать собственные материнские платы, модули сопроцессоров, тем более микропроцессоры. Надеюсь, с развитием собственного производства Яндекс станет одним из локомотивов российских разработок микропроцессорной техники», - сказал он.

Эксперты ИT-компании «Крок» ранее сообщали, что в прошлом году российский бизнес закупил около 110 тыс. серверов, из которых 40 тыс. — продукция отечественных производителей. При этом новости об открытии новых производств появляются в медиапространстве практически ежедневно, отмечает Антон Немкин.

«Совсем недавно стало известно, что сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра „ХайТэк“ были включены в единый Реестр российского ПО. Программный сервер IVA AVES должен обеспечить видео-конференц-связь между географически удаленными друг от друга пользователями. Такая российская разработка может заменить популярные зарубежные аналоги, среди которых Skype, Cisco, Webex, Zoom и прочие. Пока российский бизнес и государственные структуры продолжают активно их использовать, но это противоречит базовым принципам национальной безопасности. В августе 2022 года «Бештау электроникс» также запустила в Ростове-на-Дону производственную площадку по выпуску электронных плат для радиоэлектронной продукции, а сегодня компания заявляет о намерении в перспективе начать производство серверов. В целом потребность в отечественных продуктах на рынке по-прежнему острая, небольшим сдерживающим фактором пока остаются только вопросы их привычности и удобства. Появление каждого нового игрока дает новые стимулы для конкуренции и развития, что сказывается положительно, в первую очередь, на качестве новых продуктов и оперативности их производства», - сказал Немкин.

Средняя доля отечественной радиоэлектронной продукции в России сегодня уже достигает 19%, рассказывал ранее замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. «Удалось существенно поднять долю российской продукции как на общем, так и на регулируемом рынке. В целом по рынку наши объемы достигают примерно 19%, этот же уровень мы собираемся сохранить до конца года. Мы уверены, что цифру в 20% перешагнем», — цитировали его СМИ. По словам замглавы ведомства, наращивание доли обеспечивает в том числе расширение продуктового портфеля: по итогам 2022 года в реестр отечественной продукции войдет не менее 4500 позиций.