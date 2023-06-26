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Питерец.ру » Культура » Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия

Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Мясокомбинат им. С.М. Кирова под угрозой лишения статуса выявленного объекта культурного наследия

30 июня в Арбитражном суде Санкт‑Петербурга и Ленинградской области состоится слушание, на котором может быть принято судебное решение об исключении Мясокомбината им. С.М. Кирова (Московское шоссе, д. 13) из перечня выявленных объектов культурного наследия.
История с включением объекта культурного наследия «Мясокомбинат им. С.М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)» в Реестр объектов культурного наследия имеет долгую историю. Впервые экспертиза на включение была выполнена выдающимся экспертом промышленной архитектуры Маргаритой Штиглиц и рассмотрена в 2012 году. В 2016 году Маргарита Штиглиц снова сделала экспертизу, обосновывающую включение мясокомбината в Реестр, но этого так и не произошло.
В 2018 году эксперт Дарья Зайцева выполнила экспертизу, в которой не рекомендовала включать в Реестр комплекс мясокомбината, однако в том же году была создана рабочая группа при КГИОП, которая рассмотрела экспертизы Маргариты Штиглиц и Дарьи Зайцевой и признала неубедительными аргументы, опровергающие историко-архитектурную значимость ансамбля. Это мнение было поддержано на Совете по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга. Несмотря на решение Совета, с 2018 года ситуация с мясокомбинатом так и не сдвинулась с мертвой точки. В 2022 году КГИОП вышел на объект с целью технического осмотра здания и зафиксировал, что на крыше выявленного объекта культурного наследия «Теплоэлектроцентраль» самовольно снесена труба. По данному факту Комитетом было инициировано административное дело в суде. Ответчики подали встречный иск и потребовали проведение судебной историко-культурной экспертизы. Экспертом была назначена Юлия Куваева.
Следует отметить, что госпожа Куваева широко известна в экспертных кругах тем, что из-под ее пера вышло большое количество экспертиз о нецелесообразности включения тех или иных объектов в Реестр выявленных. Та же судьба постигла, к сожалению, и комплекс мясокомбината. Юлия Куваева порекомендовала исключить из состава ансамбля 90 % сооружений, входящих в него, и утверждает, что это исключение не повлечет негативных последствий для всего комплекса в целом. Звучит это по меньшей мере странно. Кроме того, в материалах экспертизы Куваевой экспертиза Маргариты Штиглиц не указана вовсе. Таким образом, нарушены методические основы проведения историко-культурных исследований. Ассоциация экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы неоднократно рассматривала спорные экспертизы Юлии Куваевой и в 2019 году рекомендовала Министерству культуры не продлевать аттестацию эксперта по проведению ГИКЭ, однако этого не было сделано.
Пока не определен статус мясокомбината, принятие судебного решения об отсутствии целесообразности включения его в Реестр может сыграть на руку недобросовестным собственникам, которые уже демонтируют элементы выявленного объекта культурного наследия. Сложившаяся ситуация вынудила СПбГО ВООПИК направить обращение в Министерство культуры с просьбой взять на контроль вопрос сохранения охранного статуса мясокомбината и не продлевать аттестацию Юлии Куваевой.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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