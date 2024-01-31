Россияне смогут полюбить работу и стать счастливыми!

В Общественной палате РФ прошло заседание Экспертного совета по вопросам профориентации. Чиновники, учёные-профориентологи, педагоги, обсудив результаты и стратегию развития Единой модели профориентации в России, выяснили, что профминимум может осчастливить всех россиян.

Санкт-Петербург на заседании представляла Юлия Федотова, педагог-навигатор проекта «Билет в будущее», заместитель директора Школа №500 Пушкинского района. В 2024 году эта школа стала опорной в реализации профминимума (всего в России таких школ - пять), определенных федеральным оператором по итогам реализации проекта «Билет в будущее» в 2021-2023 годах.

Профориентационный минимум запущен с сентября 2023 года Минпросвещения России во всех школах страны для школьников 6–11-х классов на базе всероссийского проекта ранней профориентации «Билет в будущее».

«Ведение профминимума состоялось, и стало верным, первым шагом, который начал менять школьную реальность. Практика его внедрения в этом году показала, что проблема самоопределения профессионального пути решаема, но для этого необходимо держаться выбранного пути», – отметил Игорь Сергеев, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО РАО и ГС при Президенте РФ. – «Уверен, при верном подходе нам постепенно удастся сломить российскую статистику, которая на сегодня такова: 76% взрослого населения России негативно относится к своей работе».

У российских школьников есть все шансы полюбить свою будущую профессию и стать счастливыми. По данным трехлетних наблюдений ЦТР «Гуманитарные технологии», в 10-11 классах около 60% обучающихся позитивно оценивают свою готовность к выбору профессии и около 40% – недостаточно высоко, в 8-9 классах пропорция составляет 50% на 50%. Экспертов радует, что старшеклассники стали проявлять больший интерес к профессиям социальной, здоровой и креативной сред.

В 2023 году федеральный оператор проекта «Билет в будущее», на базе которого реализуется профминим, охватил по проекту 1, 9 млн школьников, обучил более 33 тыс. педагогов, создал партнёрскую сеть работодателей из более чем 2,5 тыс. предприятий. Уникальная платформа https://bvbinfo.ru/, где педагоги формируют профориентационные уроки по курсу «Россия – мои горизонты», выдержала в 2023 году трафик в 184 млн просмотров и 7,41 млн уникальных посетителей.

В результате работы участники совещания обсудили, сформировали стратегию развития Единой модели профориентации и подписали резолюцию. Любящих свою работу людей, а значит счастливых, в нашей стране станет больше!