Что с цифровыми предпочтениями?

«Питерец.ру» отмечает, что прошло уже 1,5 месяца с момента блокировки популярных зарубежных сетей. Российские пользователи не могут заходить в «Инстаграм» и «Фэйсбук». Точнее, возможность такая остается, но для этого нужно использовать VPN. Поэтому люди просто уходят на другие площадки.

Эксперты отмечают, что выросла аудитория соцсети «ВКонтакте». Причем активных авторов стало на 22% больше. На площадке, скорее всего, будут перестраивать систему рекомендаций, чтобы сделать VK более удобной. Выросла и аудитория «Одноклассников».

Но самый большой прирост наблюдается в Telegram. Аудитория этого мессенджера увеличилась на 40 млн человек. В Телеграме наблюдается массовый наплыв пользователей. Люди подписываются на каналы, при этом их тематика постоянно расширяется.