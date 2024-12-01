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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » Морозильные лари: отличительные черты, области применения и критерии при выборе

Морозильные лари: отличительные черты, области применения и критерии при выборе

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Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
novhol.ru
Морозильные лари – востребованное холодильное оборудование. На современном рынке оно представлено в широком разнообразии. Как выбрать качественный морозильный ларь.

Морозильные лари – специализированные морозильные камеры с горизонтальной загрузкой, предназначенные для длительного хранения продуктов при низких температурах. Они отличаются от стандартных вертикальных морозильников тем, что имеют большую вместительность и удобную конструкцию для размещения объемных продуктов. Холодильное оборудование этого типа используют как в быту, так и в коммерческих целях. С его помощью можно обеспечить оптимальные условия для хранения замороженных товаров.

Что представляет собой морозильный ларь

Морозильный ларь представляет собой большой горизонтальный ящик с открывающейся крышкой сверху, что обеспечивает удобный доступ к продуктам. Его внутреннее пространство часто оборудовано съемными корзинами или перегородками, что позволяет лучше организовать хранение. Преимущества горизонтальной конструкции заключаются в том, что холодный воздух менее подвержен «утечке» при открытии крышки, что способствует лучшему сохранению температуры.

Основные характеристики морозильных ларей:

  • Большая вместимость. Лари могут вмещать от 100 до 600 литров продуктов, что делает их идеальным решением для хранения больших объемов.
  • Глубокая заморозка. Большинство моделей способны поддерживать температуру до -18 градусов и ниже, что позволяет долго сохранять свежесть замороженных продуктов.
  • Энергосбережение. Современные лари потребляют меньше энергии, чем многие вертикальные морозильники. Это обусловлено лучшей теплоизоляцией и экономией на частом открытии дверей.

Где используют морозильные лари

Морозильные лари нашли широкое применение как в домашнем хозяйстве, так и в коммерческой сфере. Для семей, которые делают внушительные запасы продуктов на долгий срок, холодильное оборудование этого типа является удобным решением. Оно подходит для заморозки мяса, рыбы, овощей, фруктов и других продуктов, которые необходимо хранить при низких температурах.

Лари широко используют для хранения и демонстрации замороженных товаров в торговых залах. Они позволяют покупателям видеть весь ассортимент, при этом обеспечивают оптимальные условия для хранения продуктов. В пищевой промышленности лари необходимы для длительного хранения сырья и готовой продукции. Они используются на мясоперерабатывающих предприятиях, в пекарнях, на фабриках по производству полуфабрикатов и других пищевых производствах.

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания используют морозильные лари для хранения замороженных ингредиентов и продуктов, что позволяет заранее заготавливать необходимые объемы еды.

Что учесть при выборе

В первую очередь нужно определиться с объемом устройства. Для домашнего использования часто достаточно моделей объемом до 300 литров, а вот для коммерческих целей или больших семей могут потребоваться лари большей вместимости (400-600 литров). Важно учитывать, сколько продуктов вы планируете хранить, насколько часто будете их пополнять.

Современные морозильные лари обладают высокой энергоэффективностью, что позволяет сократить расходы на электроэнергию. Выбирайте модели с классом энергопотребления не ниже A+, так как они потребляют меньше энергии и при этом сохраняют высокий уровень производительности.

Обратите внимание на температурные характеристики морозильника. Для долгого хранения продуктов важно, чтобы устройство поддерживало стабильную температуру не выше -18°C. Также стоит узнать, насколько быстро ларь способен замораживать свежие продукты. Еще стоит учитывать тот момент, что разные модели морозильных ларей имеют разные системы разморозки: ручную и автоматическую. Оборудование с ручной разморозкой требует периодической очистки от льда вручную, а вот системы No Frost предотвращают образование наледи, упрощают уход за устройством.

Статья подготовлена с использованием информации о морозильных ларях https://novhol.ru/equipment/kholodilnoe-oborudovanie/lari-morozilnye.html.

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