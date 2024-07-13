Тонкости оформления гигиенического сертификата

Понять, что перед тобой находится безопасный продукт, можно, оценив наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Такой гигиенический сертификат выдаётся после проведения экспертной оценки. Существует два варианта санитарно-эпидемиологических заключений. В первом случае подразумевается проведение специальных исследований, а документ подтверждает безопасность образца. Также можно получить сертификат санитарно-эпидемиологического заключения бессрочно. Для отечественного товара действуют несколько другие правила, проверку выполняют там, где зарегистрировано предприятие. Наличие такой документации является обязательным требованием для тех товаров и оборудования, что непосредственно контактируют с человеческим телом. По сути, это все:

товары народного потребления;

отделочные и строительные материалы;

медицинское оснащение и др.

Гигиенический сертификат действует на протяжении разного времени, такой срок варьируется от года до пяти. Именно поэтому важно изначально выбрать оптимальную схему оформления, чтобы лишние затраты не потребовались. Гигиенический сертификат оформляется как на производителя, так и на получателя продукции, если она реализуется по контракту.

Каким образом можно получить гигиенический сертификат

В обязательном порядке фиксируются номер и дата договора поставки. Если проходит определённое время, то номер контракта приходится менять, а значит, документация оформляется заново. Новые реквизиты договора указываются в обязательном порядке. То же самое проводится при оформлении сертификатов соответствия. Данный момент стоит учесть с самого начала, так как есть альтернатива оформления на производителя. В этом случае все вопросы снимаются в автоматическом порядке.

Ещё одно решение – это оформление документов на компанию-импортёра. Пролонгация подразумевает отсутствие необходимости изменять номер и дату. Тот, кто планирует оформление на импортную продукцию, должен указать торговую марку либо артикул товара. При наличии многочисленных маркировок и дополнительных филиалов предприятия все адреса и наименования их дополнительно прикладываются к документации. Для того чтобы оформить её на отечественный товар, следует соблюдать определённый порядок проведения испытаний. Предварительно проводится экспертиза производственных площадей, а значит, составляется соответствующий акт. На технические условия нормативные документацию отныне не выдают, достаточно просто выполнить согласование с органами Роспотребнадзора.