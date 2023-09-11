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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Рассказываем, почему важно получить сертификат соответствия ТР ТС

Рассказываем, почему важно получить сертификат соответствия ТР ТС

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Сертификат является неотъемлемой частью внешней торговли и производства в рамках Таможенного Союза.

Сертификат Соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза (СС ТР ТС) — это ключевой документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Этот сертификат является неотъемлемой частью внешней торговли и производства в рамках Таможенного Союза. 

Продукция, требующая Сертификата ТС

Сертификат соответствия Таможенного Союза https://pioneercert.ru/services/sertifikatsiya-v-ramkakh-tekhnicheskikh-reglamentov-tamozhennogo-soyuza/ обязателен для определенных видов продукции, которая включена в специальные перечни. Эти списки подразделяются на несколько категорий, включая:

  • Продукция, подлежащая обязательной сертификации. В эту категорию входят товары, для которых необходимо получить Сертификат ТС, чтобы размещать их на рынке Таможенного Союза. К ним относится электроника, медицинская техника, игрушки и другие товары.
  • Продукция, подлежащая декларированию. Для этой категории товаров не требуется получение сертификата, но производитель или импортер обязаны предоставить Декларацию о соответствии. Эта категория включает товары с низкими рисками для здоровья и безопасности.
  • Продукция, не подлежащая обязательной сертификации или декларированию. К этой категории относятся товары, для которых нет обязательных требований, но производитель может добровольно получить сертификат, чтобы повысить доверие потребителей.

Процесс получения Сертификата ТС 

Для получения Сертификата Соответствия Таможенного Союза компания должна следовать определенным шагам:

  1. Сбор необходимой документации. Начальный этап требует от заявителя подготовить полный набор документов, подтверждающих, что их продукция соответствует техническим стандартам и требованиям регулирующих документов.
  2. Выбор органа по сертификации. После того как подготовительная работа с документами завершена, заявитель должен определиться с аккредитованным органом, которые занимается вопросами сертификации. Именно этот орган будет заниматься оценкой продукции и выдачей необходимого Сертификата Соответствия.
  3. Оценка продукции. Выбранный орган по сертификации проводит детальную оценку продукции согласно соответствующим техническим регламентам. Важно, чтобы продукция полностью соответствовала установленным стандартам.
  4. Получение Сертификата. По завершении успешной оценки продукции орган по сертификации выдает Сертификат Соответствия. Документ служит подтверждением, что продукция полностью соответствует требованиям и может быть введена на рынок.

Сертификат Соответствия является важным инструментом обеспечения качества и безопасности продукции на рынке Таможенного Союза и способствует долгосрочному успеху бизнеса в этом регионе.

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