В России особое внимание уделяется качеству продукции – в отличие от сферы услуг, где сертификация остается на усмотрение предпринимателя, сертификация товаров в большинстве случаев является обязательной. Иногда товар требует оформления сертификата, иногда – декларации, а в некоторых случаях предусмотрены и другие формы оценки соответствия.

Немного о целях оценки качества

Сертификация товаров подтверждает их безопасность и соответствие определенным стандартам качества. Она также помогает потребителям выбирать продукты, которые не представляют опасности для их здоровья и окружающей среды. Кроме того, сертификация помогает бороться с контрафактной и некачественной продукцией на рынке.

Какие сертификаты нужны

Все зависит от конкретного типа изделия:

Сертификаты/декларации ТР ТС оформляются на пищевую продукцию, упаковочные материалы, изделия легкой промышленности, детские товары, лифты, транспортные средства, маломерные суда, низковольтную продукцию и большой пул других товаров;

Аналогичные документы, но в системе ГОСТ Р, нужно получать на продукцию, вошедшую в списки ПП РФ №2425 от 23 декабря 2021-го года – это трубопроводы, газ, нефть, электроэнергия, высоковольтные устройства, стеклопакеты, цемент и ряд других категорий;

СГР – свидетельство о госрегистрации – документ подтверждает санитарно-гигиеническую безопасность изделий – он выдается на товары из второго раздела Решения Комиссии ТС №299 от 28-го мая 2010-го года. Также выдача СГР предусмотрена ТР ТС для некоторых изделий. Документ необходим для продажи парфюмерно-косметических изделий, детских товаров, опасных химических и биологических материалов;

Пожарный сертификат – требуется на противопожарные средства, стройматериалы, опасные устройства. Оформляется по ФЗ №123 от 22 июля 2008-го года или по ТР ЕАЭС 043/2017.

Кроме того, на товары могут требоваться озоновые заключения, заключения радиочастотного центра, регистрационные удостоверения Росздравнадзора и ряд других документов. А если продукция не подлежит обязательной оценке, на нее следует оформить отказное письмо – чтобы подтвердить этот факт на границе и избежать простоя груза.

Порядок сертификации

Оценка качества продукции осуществляется в несколько стадий – сначала предприниматель заключает договор с сертификационным центром и оплачивает государственную пошлину. После этого осуществляется экспертная проверка – лабораторные испытания. В некоторых случаях требуется также и анализ состояния производства. Только после завершения оценки качества предприниматель может стать обладателем сертификата или декларации.

Штрафы и наказания

Если компания не имеет сертификата, ей грозят неприятные последствия: ее деятельность может быть приостановлена на срок до девяноста дней, подконтрольная продукция может быть изъята, а штраф может составить до одного миллиона рублей.

Для проведения оценки соответствия выбирайте надежный центр. В противном случае полученный вами документ может оказаться недействительным.