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Сертификат о происхождении товара или продукции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ecert.ru
Сертификат о происхождении - это документ, выдаваемый уполномоченным органом страны-участницы Таможенного союза

Сертификат о происхождении - это документ, выдаваемый уполномоченным органом страны-участницы Таможенного союза, который содержит сведения о стране происхождения товара. Сертификаты о происхождении товаров выдаются на товары, которые ввозятся на территорию Таможенного союза. Вы можете изучить постановление 719 от 17 июля 2015 по данному вопросу.

Основные цели и задачи документа

Оформление сертификатов соответствия проводится при прохождении процедуры сертификации. Сертификация может проходить на добровольной основе, когда производитель сам решает, нуждается ли он в получении сертификата. В этом случае он подает заявку на проведение сертификации в сертификационный орган, который оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Для чего нужен сертификат о происхождении товара или продукции:

  1. Для получения льгот, преференций, субсидий и кредитов от государства;
  2. Для экспорта товаров в третьи страны.
  3. Для подтверждения качества товара, если он не имеет сертификата;
  4. Для продвижения товара на рынке.

Сертификат о происхождении выдается на территории страны, в которой находится конечный потребитель товара. В случае если товар ввозится на территорию таможенного союза из другой страны, то он должен быть оформлен в стране, где товар был изготовлен.

Добровольный сертификат соответствия выдается на основании заявления, поданного производителем или продавцом товара. Обязательный сертификат соответствия выносится на основании решения государственного органа. Национальным сертификатом соответствия называется документ, который выдается в соответствии с законодательством конкретного государства.

Юридические аспекты

Сертификат о происхождении в первую очередь подтверждает страну, из которой данный товар был импортирован. Сертификат выдается уполномоченными органами страны ввозимого товара и содержит в себе сведения о его стране происхождения. Сертификаты соответствия выдаются уполномоченными государственными органами. Часто сертификат соответствия оформляется на продукцию, прошедшую сертификацию. Если же продукция не прошла сертификацию, то сертификат соответствия на нее не оформляется.

Иногда сертификат соответствия может быть выдан на отдельную партию товара, например на партию холодильников, привезенных из-за границы. В этом случае сертификат будет действителен только на эту партию.

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