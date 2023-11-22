Преимущества оформления декларации соответствия на товары и как получить документ

Декларация соответствия на товары – это важный документ, подтверждающий соответствие продукции установленным нормам и стандартам. Оформление этой документации дает ряд преимуществ производителю и поставщику. Именно поэтому получить декларацию соответствия на товары стремятся многие предприятия. Если вас интересует этот документ, тоздесь вы можете получить о нем подробную информацию. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Преимущества декларации соответствия

В данном случае стоит отметить такие факторы:

Соблюдение норм и требований. Документ подтверждает факт того, что товары соответствуют стандартам и нормам, установленным законодательством.

Конкурентное преимущество. Товары с декларацией соответствия привлекают больше покупателей, так как у них есть подтверждение их высокого качества.

Упрощение экспорта. Благодаря документу облегчается экспорт товаров за границу, так как многие страны требуют его наличие.

Гарантия безопасности. Покупатели доверяют производителям и поставщикам, предлагающим товары с декларацией, так как она подтверждает их безопасность.

Возможность сотрудничества с разными торговыми точками. Многие розничные сети требуют наличие декларации соответствия.

Сокращение рисков возврата. При продаже качественной продукции, соответствующей всем нормам и требованиям, продавцы редко сталкиваются со случаями возврата.

Этапы оформления

Если вы приняли решение оформить декларацию соответствия на товары, вам стоит ознакомиться с особенностями процедуры. Проводится она в несколько этапов.

Подготовка документации. На этом этапе идет сбор исходных данных, определение всех характеристик и параметров товара.

Лабораторные исследования. В лабораторных условиях специалисты проверяют соответствие товара стандартам и требованиям.

Получение сертификата. В случае необходимости вы можете рассчитывать на оформление сертификата качества продукции.

Оформление декларации. Специалисты занимаются составлением декларации на основе результатов исследований.

Подписание декларации. Выполняется подписание документа представителем производителя.

Регистрация. Передача в регистрирующий орган.

Стоит учитывать, что контролирующие органы могут проводить проверки соответствия продукции. Производителю нужно следить за актуальностью документов.