Где и как получить экспертное заключение о соответствии продукции

Страны Таможенного Союза имеют соответствующие гигиенические и санитарно-эпидемиологические нормы и правила для продуктов, которые в них реализуются. Их должны придерживаться все производители продуктов питания и биологически активных добавок.

Экспертное заключение - разрешительный документ для возможности продажи продукта в странах ТС

Это заключение оформляется каждым предпринимателем добровольно, но оно необходимо любому предприятию, которое хочет продвигать собственную продукцию в разные страны, наращивать ее количество. Документ бессрочный, действует на всей территории Таможенного Союза.

Чтобы получить заключение, нужно предоставить в Центр документы и следующую информацию:

карточку фирмы-производителя;

заявление от компании;

сроки годности продуктов;

гарантийные сроки хранения упаковки;

наименование продукта;

область применения и описание продукции;

сырье и материалы, которые используются в производстве;

описание технологического процесса;

методы контроля во время производства;

условия хранения и перевозки продукта.

На сайте Центра сертификации можно скачать бланк, который внимательно заполнить, чтобы получить экспертное заключение о соответствии продукции.

Этот документ пришел на смену санитарно-гигиеническому заключению, когда страны объединились в ТС.

Добровольность получения заключения экспертов не исключает получение его теми, кто ответственно относится к собственному производству. Такие компании стремятся выделиться среди конкурентов качеством продукции, получить государственный заказ, продвинуть собственный бренд на рынки стран Таможенного союза.

Такой документ выдается региональными отделами Роспотребнадзора. Чтобы сократить время получения заключения, стоит обратиться к посредникам в Центр сертификации. Здесь работают специалисты, которые досконально знают процедуры получения нужной документации в разных органах.

Экспертное заключение выдается после тщательных лабораторных анализов. Положительный протокол исследований дает право на получение этого документа без указания срока.

При обращении в Центр клиент получит консультации по всем вопросам получения этих и прочих документов, подтверждающих качество продукции. Процедура выдачи экспертного заключения о соответствии продукции важным санитарно-гигиеническим критериям намного сокращается при обращении к специалистам Центра.