Получение российских и международных сертификатов на продукцию

Рыночные отношения на современном этапе характеризуются повышенной конкуренцией. Производителям для успешного продвижения своих товаров и услуг необходимо доказывать преимущества собственных продуктов.

Этим целям способствует сертификация продукции, цель которой — стабильная работа компаний на фоне рыночных отношений. Процедура проводится независимыми организациями, руководствуясь положениями законодательства.

Помощь в получении разрешений

Сертификация возможна в вариантах:

- обязательная;

- добровольная.

Государство определило ряд ключевых направлений, где осуществление производственной деятельности и реализация продукция подлежит обязательной сертификации. В прочих случаях решение о сертификации принимается в добровольном порядке.

Подать заявление на проведение сертификации может любая компания либо частное лицо, в том числе и зарубежного представительства. Во время процедуры анализируется состояние производства, проводится контроль производственных процессов на всех этапах. Итоговые результаты проверяются на соответствие нормативным документам.

При положительной оценке выдаётся сертификат соответствия на определенный срок, в течение которого подрядная организация периодически проводит инспекционный контроль.

Претендент на обладание сертификатом обязан представить ряд документов, предусмотренных регламентом. Основание для рассмотрения — заявка. Заявитель представляет в Центр сертификации данные о кадровом состоянии предприятия, материально- технической базе, выполняемых товарах/услугах.

Необходимо дополнительно представить сертификаты от санстанции и пожарного ведомства, лицензию на деятельность. По истечении срока проверки выносится положительный или отрицательный вердикт.

Преимущества сертификации

Сертификат служит для соответствия выполненных работ высокому уровню качества. Наличие такого документа определяет преимущество перед конкурентами, из чего извлекаются выгоды:

- инвестиционнная привлекательность;

- лояльность государственных и страховых организаций;

- доверие поставщиков и потребителей.

Сертифицированные компании получают возможность занять лидирующие позиции на рынке, что даёт возможность выигрывать тендеры и расширять рынки сбыта Производители имеют право нанесения на продукцию знака соответствия. Из всего комплекса преимуществ извлекается итоговое заключение — значительный рост экономического благосостояния компании.

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