Сертификационная компания «Тест Санкт-Петербург»

Сертификация – очень востребованное направление на рынке услуг. Различные предприятия и организации нуждаются в получении разрешающих документов. Это касается сертификации продукции и системы менеджмента. Для некоторых производств также актуальна экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ).

Эти и другие услуги можно получить в компании «Тест С.-Петербург». Она имеет международное признание, которое подтверждается IQNet, IAF и другими авторитетными структурами.

Услуги

Компания оказывает широкий спектр услуг, в том числе:

подтверждение соответствия;

сертификация системы менеджмента;

добровольная сертификация;

классификация гостиниц;

ЭПБ.

Подтверждение соответствия продукции осуществляется с помощью выдачи декларации и сертификата соответствия ТР ТС. Такие документы подтверждают, что реализуемая продукция соответствует необходимым стандартам.

Система менеджмента проверяется согласно требованиям ГОСТ и ISO. Первый вариант имеет отношение к российскому стандарту, второй – к международному. Отдельного внимания заслуживает процесс сертификации менеджмента пищевой продукции. К таким компаниям предъявляются особые требования.

Сертификация может быть и добровольной. Предприятия и организации идут на такой шаг, чтобы повысить собственную значимость в глазах клиентов и партнеров. Это становится частью маркетинговой стратегии.

Классификация гостиниц подразумевает проверку с целью «присвоения звезд». Заведения более высокого уровня получают соответствующие преимущества. Поэтому представители гостиничного бизнеса заинтересованы в такой сертификации.

Экспертиза промышленности безопасности требуется предприятиям, чья деятельность связана с опасными производственными объектами. Важно, чтобы в таких местах был необходимый уровень защиты от аварий.

Полный спектр сертификационных и экспертных услуг, оказываемых компанией «Тест С.-Петербург», вы можете посмотреть на сайте https://test-spb.ru/. Там также можно подать заявку на прохождение сертификации. В случае соответствия вам выдадут подтверждающий документ. Если же обнаружатся недочеты, вам дадут время на их исправление.

Актуальность

Для получения сертификата и консультации по данному вопросу лучше обращаться к специалистам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. «Тест С.-Петербург» входит в десятку ведущих компаний страны. Заказав сертификацию или экспертизу в этой организации, вы получите качественную услугу.