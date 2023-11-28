Центры сертификации в Спб и других городов России играют важную роль в обеспечении безопасности и качества продукции (услуг). Они занимаются проверкой соответствия объектов действующим стандартам с учетом Федерального закона “О техническом регулировании” от 27.12.2002 №184-ФЗ.

Задачи сертификационных центров

Деятельность центра сертификации осуществляется для защиты прав и интересов потребителей. На рынке должны быть представлены только качественные и безопасные товары, которые не причинят вреда покупателям.

Перед выдачей разрешительной документации эксперты проводят тестирование и оценку образцов продукции, чтобы не допустить продажу контрафакта и фальсификата.

Все это содействует развитию производства, добросовестной конкуренции и торговле, облегчает выход на международные рынки.

Сертификация помогает компаниям следовать установленным нормам и требованиям, что важно для законной работы.

Виды подтверждающих документов

Центры сертификации оформляют обязательные и добровольные документы на основании заявки ИП и юридических лиц.

К числу обязательных относятся:

сертификаты и декларации ГОСТ Р по ПП РФ №2425;

сертификаты и декларации ТР ТС/ЕАЭС;

свидетельства о государственной регистрации товаров по РКТС №299 и ТР ТС;

пожарные сертификаты и декларации по ФЗ №123.

Тип разрешения зависит от разновидности и назначения продукции.

Среди добровольных документов:

сертификаты на услуги, товары, системы менеджмента;

экспертные заключения;

отказные письма;

протоколы испытаний.

Также в центре можно заказать разработку нормативно-технической документации (ТУ, СТО, паспорт изделия, паспорт безопасности химической продукции, руководство по эксплуатации, макет этикетки).

На какую продукцию нужно получать разрешения

Центры сертификации могут заниматься подготовкой разрешений на различные виды продукции, включая промышленное оборудование, бытовую технику, продукты питания, электронику, строительные материалы, косметику, парфюмерию, одежду, обувь, мебель, лакокрасочные покрытия, чистящие и моющие средства.

Как рассчитывается стоимость услуг

Стоимость сертификации (декларирования соответствия) зависит от вида проверяемого товара и сложности лабораторных исследований.

Самыми дорогими документами являются разрешения, выданные на технические средства сложной конструкции: взрывозащищенное оборудование, лифты, промышленные станки.

Как обеспечивается легитимность сертификатов

Перед отправкой заявителю обязательные сертификаты и декларации регистрируются в Едином реестре Росаккредитации, добровольные бланки вносятся в реестры систем добровольной сертификации, одобренных Росстандартом.

Проверить легитимность разрешений можно на сайте ФСА. Реестр доступен для изучения всем желающим. Интересующий документ можно найти по регистрационному номеру, названию продукции или изготовителя, статусу и другим реквизитам.

Для проверки законности добровольного бланка нужно сделать запрос в аккредитованный орган, выдавший документ.

Как строится работа центра

Процесс оформления документации включает несколько этапов:

изучение информации о товаре и заявки клиента;

идентификация объекта, выбор схемы оценки соответствия;

расчет стоимости и заключение договора;

отбор типовых образцов и проведение исследований в лаборатории;

согласование макета сертификата с заявителем;

регистрация бланков в реестре и отправка предпринимателю через курьера.

Производителю (импортеру) важно найти надежный и проверенный центр, который выдает документацию после проведения реальных испытаний образцов продукции. В противном случае органы надзора аннулируют бланки, полученные с нарушениями.