Центры сертификации в Спб

ента новостей

18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы
18:37
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков
16:13
СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины
10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
10:33
В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей
10:27
В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу
10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
09:36
В Петербурге полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»
21:07
Дежавю: «СКА-Нева» снова проиграла пермскому «Молоту» со счётом 0:2, но на этот раз «сухарь» заработал Егор Горшков
20:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет
20:10
Петербургское хоккейное «Динамо» в очередном матче чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути» в овертайме победило «Торос» со счётом 1:0
20:01
В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту
19:55
Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»
19:49
Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»
19:47
После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России
19:42
Депутат Госдумы Сергей Боярский передал в Детский медицинский центр имени Алмазова более трех тысяч детских игрушек
11:27
В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея
11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
11:06
В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя
10:52
Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей
10:44
Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада
08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
01:53
«Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ
01:15
Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге
17:23
В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле
13:43
Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника
13:41
Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД
13:28
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину
13:19
В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Центры сертификации в Спб

Центры сертификации в Спб

0
22
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Центры сертификации Спб и других городов России играют важную роль в обеспечении безопасности и качества продукции (услуг).

Центры сертификации в Спб и других городов России играют важную роль в обеспечении безопасности и качества продукции (услуг). Они занимаются проверкой соответствия объектов действующим стандартам с учетом Федерального закона “О техническом регулировании” от 27.12.2002 №184-ФЗ.

Задачи сертификационных центров

Деятельность центра сертификации осуществляется для защиты прав и интересов потребителей. На рынке должны быть представлены только качественные и безопасные товары, которые не причинят вреда покупателям.

Перед выдачей разрешительной документации эксперты проводят тестирование и оценку образцов продукции, чтобы не допустить продажу контрафакта и фальсификата.

Все это содействует развитию производства, добросовестной конкуренции и торговле, облегчает выход на международные рынки.

Сертификация помогает компаниям следовать установленным нормам и требованиям, что важно для законной работы.

Виды подтверждающих документов

Центры сертификации оформляют обязательные и добровольные документы на основании заявки ИП и юридических лиц.

К числу обязательных относятся:

  • сертификаты и декларации ГОСТ Р по ПП РФ №2425;

  • сертификаты и декларации ТР ТС/ЕАЭС;

  • свидетельства о государственной регистрации товаров по РКТС №299 и ТР ТС;

  • пожарные сертификаты и декларации по ФЗ №123.

Тип разрешения зависит от разновидности и назначения продукции.

Среди добровольных документов:

  • сертификаты на услуги, товары, системы менеджмента;

  • экспертные заключения;

  • отказные письма;

  • протоколы испытаний.

Также в центре можно заказать разработку нормативно-технической документации (ТУ, СТО, паспорт изделия, паспорт безопасности химической продукции, руководство по эксплуатации, макет этикетки).

На какую продукцию нужно получать разрешения

Центры сертификации могут заниматься подготовкой разрешений на различные виды продукции, включая промышленное оборудование, бытовую технику, продукты питания, электронику, строительные материалы, косметику, парфюмерию, одежду, обувь, мебель, лакокрасочные покрытия, чистящие и моющие средства.

Как рассчитывается стоимость услуг

Стоимость сертификации (декларирования соответствия) зависит от вида проверяемого товара и сложности лабораторных исследований.

Самыми дорогими документами являются разрешения, выданные на технические средства сложной конструкции: взрывозащищенное оборудование, лифты, промышленные станки.

Как обеспечивается легитимность сертификатов

Перед отправкой заявителю обязательные сертификаты и декларации регистрируются в Едином реестре Росаккредитации, добровольные бланки вносятся в реестры систем добровольной сертификации, одобренных Росстандартом.

Проверить легитимность разрешений можно на сайте ФСА. Реестр доступен для изучения всем желающим. Интересующий документ можно найти по регистрационному номеру, названию продукции или изготовителя, статусу и другим реквизитам.

Для проверки законности добровольного бланка нужно сделать запрос в аккредитованный орган, выдавший документ.

Как строится работа центра

Процесс оформления документации включает несколько этапов:

  • изучение информации о товаре и заявки клиента;

  • идентификация объекта, выбор схемы оценки соответствия;

  • расчет стоимости и заключение договора;

  • отбор типовых образцов и проведение исследований в лаборатории;

  • согласование макета сертификата с заявителем;

  • регистрация бланков в реестре и отправка предпринимателю через курьера.

Производителю (импортеру) важно найти надежный и проверенный центр, который выдает документацию после проведения реальных испытаний образцов продукции. В противном случае органы надзора аннулируют бланки, полученные с нарушениями.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-09-2023, 15:13
Рассказываем, почему важно получить сертификат соответствия ТР ТС
26-12-2022, 20:37
Сертификационная компания «Тест Санкт-Петербург»
10-02-2021, 19:06
Сертификация и разработка систем мониторинга от НТЦ «РЕСПЕКТ»
17-12-2014, 00:36
Виды сертификации
27-07-2016, 20:12
Основы сертификации оргтехники
31-07-2023, 21:02
Почему компании стремятся получить сертификаты соответствия на продукцию?

Происшествия на дорогах

0
203
Вчера, 10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
0
88
Вчера, 09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
0
201
27-11-2023, 11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
0
132
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
Наверх