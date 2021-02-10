Сертификация и разработка систем мониторинга от НТЦ «РЕСПЕКТ»

Сертификация продукции и услуг на автомобильном транспорте необходима для подтверждения их соответствия стандартам качества. Научно-технический центр РЕСПЕКТ с 1999 года работает в этой отрасли, сотрудничая с частными предпринимателями и корпорациями. Уникальные специалисты с квалификацией и хорошей репутацией проводят оценку и подтверждают соответствие услуг и продукции на автомобильном транспорте. Работа НТЦ «РЕСПЕКТ» помогает обнаружить расхождения с техническим регламентом. Двадцатилетний опыт в этом направлении деятельности дает плодотворные результаты. Помимо сертификации специалисты заняты разработкой оборудования для мониторинга производственных процессов. Пять лет изучения опыта иностранных коллег и конкурентов дали свои положительные результаты. Деятельность научно-технического центра полностью аккредитована. На его официальном сайте можно ознакомиться с соответствующей документацией.

Услуги и их особенности

НТЦ «РЕСПЕКТ» содействует заказчикам в разработке технических условий и стандартов, проводит сертификацию соответствия услуг пассажирских и грузовых перевозок. Эксперты работают в следующих направлениях:

декларирование и оформление электронных паспортов транспортных средств;

внесение изменений в конструкцию ТС — проводится предварительная техэкспертиза, по результатам которой оформляется соответствующее заключение;

одобрение типа транспортного средства — автобусы, троллейбусы, мотоциклы, автомобили грузового и легкового типа, прицепы перед выпуском на территории ТС должны в обязательном порядке пройти оценку соответствия в форме одобрения типа;

получение свидетельства безопасности конструкции ТС для удостоверения соответствия всем требованиям таможни, ТР ТС.

Подробнее о сертификации продукции

Документ требуется при обращении товаров на территории Таможенного союза. Подтверждая соответствие товаров на автомобильном транспорте, специалисты проводят испытания и скрупулезную проверку по многочисленным параметрам. Отличительная особенность профессиональной деятельности «РЕСПЕКТ» в ее безукоризненной репутации. НТЦ не продает «бумажки», а выявляет реальные несоответствия или подтверждает их отсутствие. Сертификатам, оформленным по результатам проверки специалистами этой организации, можно доверять на сто процентов.