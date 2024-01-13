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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Как определить качество перевода?

Как определить качество перевода?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Качество переведенного текста можно определить по наличию ошибок, перегруженных фраз, недостоверному переносу культурных и лингвистических особенностей исходного материала. Для проверки рекомендуется

Качественный перевод одинаково важен и при заключении договоров, и при работе с научной или медицинской литературой. Для получения корректного результата обращаются в специализированные фирмы, такие как techperevod-nch.ru, l-academy.online, primeveda.com. Однако при первом сотрудничестве с любым специалистом рекомендуется проверять его работу. Актуальным становится вопрос, как проверить переведенный текст, особенно при незнании искомого языка.

На что обратить внимание?

При проверке перевода обращают внимание на следующие факторы:

  • неподходящие фразы и словосочетания – к таковым относят перенасыщенные речевые обороты, что часто проявляется на фоне непонимания устойчивых выражений на языке оригинала;
  • орфографические и пунктуационные ошибки – могут возникать как из-за небрежности переводчика, так и из-за невнимательности редактора, в обоих случаях текст не может считаться качественным;
  • культурная адаптация – в каждом языке имеются свои особенности, отражающие культуру соответствующего этноса, попытка дословно перевести текст должна сопровождаться соответствующим пояснением, в ряде случаев прибегают к поиску аналогов.

Для людей, знакомых с языком оригинала, важным показателем становится перенос устойчивых выражений и цитат. Если они переведены некорректно и теряют свой смысл и значение, стоит поискать другого переводчика.

При незнании языка, проверить качество можно следующими способами:

  • привлечь человека, хорошо владеющего двумя языками и понимающего специфику использования различных выражений;
  • нанять другого переводчика и сравнить результаты двух работ;
  • заказать обратный перевод и сравнить результат с оригиналом.

Для специализированных текстов проверка требует более серьезного подхода. К ним относят научные, медицинские, юридические и другие тексты, информация в которых должна быть точной, не допускающей двоякого толкования. К работе с такими текстами должен привлекаться специалист с соответствующим профильным образованием. Проверить результат можно через привлечение такого же специалиста, если у него возникают сложности при прочтении полученной работы, то с переводом есть проблемы.

Требования к переводчику

Для получения качественного перевода специалист должен обладать следующими качествами:

  • идеальное владение языком с пониманием всех культурных особенностей;
  • профильное образование в соответствующей тематике;
  • заинтересованность в результате.

Обращают внимание и на дополнительные возможности. При наличии команды специалистов можно рассчитывать на более качественную проверку текста и исключение ошибок.

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