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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Где выгодно утилизировать источники ИИ

Где выгодно утилизировать источники ИИ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Закон обязывает утилизировать источники ионизирующего излучения (ИИИ) после того, как те придут в негодность

Закон обязывает утилизировать источники ионизирующего излучения (ИИИ) после того, как те придут в негодность и их невозможно будет переработать. Существует немало технологических требований, предъявляемых к процедуре утилизации и очерчивающих круг лиц и организаций, которые могут заниматься подобными видами деятельности. Все эти предосторожности не случайны, поскольку ИИИ связаны напрямую с возможным вредом для здоровья и жизни человека и животных, а также состояния окружающей среды.

Более подробная информация об этом представлена в нормативных актах:

  1. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

  2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

  3. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 N 3-ФЗ.

Кто вправе заниматься утилизацией источников ионизирующего излучения

Как и на любую другую деятельность, связанную с излучением и радиацией, необходима специальная лицензия. Получить ее можно только через органы государственного надзора при учете всех требуемых пунктов из законов об оказании подобных услуг.

Однако, прежде чем устройство будет окончательно утилизировано, необходимо убедиться в том, что какие-либо его составные части не могут быть направлены на переработку или вторичное использование. И это еще одна причина, поэтому алгоритм утилизации такой сложный и тщательно контролируемый на каждом этапе.

Этапы утилизации ИИИ

Если на предприятии, в медицинском учреждении, на контрольно-пропускном пункте или в другой локации происходит сбой в работе рентгеновского оборудования, необходимо вызвать специалиста, который проведет необходимого диагностику и определит, подлежит ли устройство ремонту или же требуется утилизация. Чтобы пригласить, специалиста следует заполнить заявку, где будут указаны все параметры оборудования, его технические характеристики и нюансы использования.

Непосредственно на месте работа специалиста выглядит следующим образом:

  1. Отключение от системы питания и частичный демонтаж. Имеется в виду разборка в соответствии с разрешенным регламентом радиационной безопасности. При этом от специалиста требуется постоянный контроль уровня радиации, чтобы не допустить утечки. Как только работа будет проведена, эксперт займется оформлением акта списания, на основании которого вся ответственность за демонтированное устройство переходит к организации, занимающейся демонтажем и утилизацией.

  2. Погрузка для перевозки на площадку для дальнейшего демонтажа. Для такой транспортировки используется специально оборудованное транспортное средство, которое исключит возможность радиационной угрозы при неосторожном движении на дороге, ДТП или прочих случайных неприятностях.

  3. Извлечение источников ионизирующего излучения. Это начальная стадия утилизации, после которой следует сортировка оставшихся элементов. Специалисты, занимающиеся разборкой, принимают решение о возможности и целесообразности повторного использования и дальнейшей переработки всех элементов.

  4. Отправка вторичных ресурсов на переработку. На заводах по переработке элементы проходят процедуру обезвреживания и направляются на повторное использование.

Важно помнить, что каждое действие должно выполняться только профессионалами, имеющими соответствующую лицензию. Самостоятельная разборка устройства и утилизация потенциально опасных элементов запрещены законом. Обратиться можно в компанию ООО «РСС», работающую по всей России. Опытные специалисты много лет работают с ИИИ и смогут подсказать решение любой задачи.

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