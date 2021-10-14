В Историческом парке пройдет III международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике»

21 – 22 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге состоится III международная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике». Мероприятие инициировано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и организовано ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора при содействии АМАП (Программа мониторинга и оценки Арктики). Мероприятия проводятся в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете и «Года науки и технологий 2021».

На конференции будут представлены результаты эколого-гигиенических и медико-социальных исследований объектов окружающей среды Арктики и состоянии здоровья жителей Арктических стран; описаны завершенные и текущие исследования в циркумполярных странах; проанализированы выявленные в ходе исследований неблагоприятные для здоровья жителей Арктики эффекты; сформулированы рекомендации для будущих научных исследований и для принятия управленческих решений по оздоровлению среды обитания в Арктике, включая необходимость продолжения биомниторинга, потребность разработки адаптационных стратегий и адекватных подходов к риск-коммуникации, применения принципа предосторожности в отношении «новых» угроз, учета глобальных и региональных последствий изменения климата, и возникновения на этом фоне дополнительных рисков здоровью жителей Арктики.

В конференции будет представлено более 50 докладов, зарегистрировано более 100 участников конференции, из них 15 иностранных (6 стран: Финляндия, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Гренландия).

Ключевые темы конференции:

1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории населенных пунктов Арктики.

2. Гигиена производственной среды и медицина труда в Арктике.

3. Состояние здоровья населения Арктики и профилактика заболеваний: медико-демографические показатели; инфекционно-паразитарная заболеваемость; природно-очаговые и зооантропонозные инфекции; здоровье матери и ребенка; онкозаболеваемость; медико-социальные проблемы («внешние» причины смерти, суициды, алкоголизм, наркомания, токсикомания).

4. Здоровье и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания и традиционного образа жизни.

5. Особенности коммунальной инфраструктуры, благоустройства поселков, утилизации отходов, отопления/водоснабжения/водоотведения в Арктике и пути решения проблем.

6. Международное сотрудничество в Арктике в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

7. Организация социально-гигиенического мониторинга на территории Арктики

Подробная программа - на сайте мероприятия: http://arcticahealth.tilda.ws/ru

Конференция проходит в совмещенном формате (офлайн, онлайн).

Начало конференции в 10:00