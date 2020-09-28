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Питерец.ру » Общество » В Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» модернизируют реактор ПИК

В Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» модернизируют реактор ПИК

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93
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
pnpi.spb.ru
В Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» модернизируют реактор ПИК

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дооснащение и выборочную целевую замену оборудования и элементов систем комплекса рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК находится в лесопарковой зоне «Орлова Роща» в Гатчине - на территории Петербургского института ядерной физики имени Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Установка предназначена для исследований в области физики конденсированного состояния, ядерной физики и физики слабых взаимодействий, структурной и радиационной биологии и биофизики, радиационной физики и химии, а также для решения многих прикладных технических задач.

Строительство реактора ПИК началось в 1976 году. В девяностые годы ХХ века после Чернобыльской аварии проект был подвергнут полной ревизии и переработке с учетом введенных на тот момент новых норм безопасности. В 2007 году Правительство Российской Федерации приняло решение о завершении строительства, поскольку реактор ПИК несмотря на длительный период времени, прошедший с начала его проектной разработки и строительства, превосходил по мощности и экспериментальным возможностям имеющиеся в мире аналоги.

Учитывая выход новых нормативных документов по безопасности, в настоящее время планируется выполнить дооснащение и выборочную целевую замену оборудования и элементов систем реактора с тем, чтобы обеспечить эффективное и безопасное использование комплекса, в том числе его научных станций, при безусловном выполнении нормативных требований, минимизации потенциального отрицательного воздействия на работников, население и окружающую среду. Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена модернизация оборудования систем обращения с радиоактивными веществами и отходами, технологических процессов и оборудования систем обращения с ядерным топливом, свежим ядерным топливом, модернизация грузоподъемных механизмов и комплекса «защитных» (горячих) камер и пневмопочты. Также будут обновлены инженерно-технические системы, важные для безопасности, и информационная система «Ракурс». Запланировано и создание структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

Кроме того, в ходе реализации проекта выполнят локальные замены трубопроводов, общепромышленной трубопроводной арматуры для атомной электростанции, заменят насосы и холодильную установку на современные аналоги, доработают систем пробоотбора и химического контроля химико-технологических и технологических систем без внесения принципиальных изменений в схемы. Также модернизируют ряд корпусов и блоков на территории комплекса в части инженерно-технических систем, дооснащения, отделки помещений, выборочной замены оборудования, элементов систем обеспечения эксплуатации реактора ПИК и работы его научных станций. Построят и новые здания: установку извлечения трития с пристройкой разрядных рамп и отдельно стоящую трансформаторную подстанцию, площадки ресиверов, галереи, технологические площадки и другие необходимые объекты. Все здания и сооружения нового строительства располагаются за пределами границ защитной зоны объекта культурного наследия парка «Орлова Роща».

Проектную документацию на дооснащение и замену оборудования ректора ПИК подготовили в АО «АЛЬЯНС-ГАММА». Застройщик - ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Источник: Главгосэкспертиза
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