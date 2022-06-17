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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » А вы знаете, какой уровень радиации в вашей квартире?

А вы знаете, какой уровень радиации в вашей квартире?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ВКонтакте
Радиационный фон значительно вырос в последние годы и является достаточно важной темой.

Радиационный фон значительно вырос в последние годы и является достаточно важной темой. И если о влиянии радиоактивного излучения медицинского оборудования (рентген и прочего) или в зоне опасного производства знают все, то о радиоактивности некоторых отделочных материалов многие не знают.

Строительные и отделочные материалы, которыми производится ремонт в квартире, могут быть выбраны как застройщиком, так и самостоятельно. К сожалению, увидеть радиоактивные излучения невооруженным глазом невозможно, поэтому существует риск как купить такие материалы на строймаркете, так и приобрести квартиру с радиоактивной отделкой.

Какие вещества излучают радиацию

Как правило, радиоактивными могут быть следующие отделочные материалы и предметы*:

  • Стройматериалы - стекловолокно, щебень, облицовка, гранит, графит, песок, штукатурка, краска и т.д.

  • Бытовая техника и мебель

  • Часы, компасы, изделия из гранита

Для человека опасен техногенный радиационный фон, обладающий опасными бета-частицами и гамма-излучением. Длительное воздействие на организм чревато следующими последствиями:

  • Хронические головные боли

  • Общим нарушением обмена веществ

  • Проблемами со зрением

  • Мутации на генетическом уровне, сложности с зачатием и бесплодие

  • Онкология

При обнаружении источников опасного излучения необходимо провести замену покрытий. Если же такой вариант невозможен, то специалистами дается ряд рекомендаций по нейтрализации вредного излучения.

Что такое ЭМИ (электромагнитное излучение) и каковы его источники

Помимо радиации, к вредным для человеческого организма относится техногенное электромагнитное излучение (ЭМИ), создаваемое следующими устройствами:

  • ЛЭП и трансформаторные устройства

  • сотовые вышки и антенны

  • электрические приборы и проводка

  • радиолокаторы

Безусловно, и радиация, и электромагнитные волны являются частью общей экосистемы. И в допустимых значениях они безвредны для здоровья. Но длительное воздействие техногенных излучений крайне вредно для здоровья. Поэтому, если ваша квартира находится в районе с развитым производством или после въезда в новостройку у вас начались регулярные головные боли, лучше проверить квартиру.

Узнать подробнее и заказать услугу замера ЭМИ и радиации можно здесь: https://spb.profpriemka.ru/service/zamer-elektromagnitnyh-izluchenij-i-radiatsii-v-kvartire/

*не все отделочные материалы этого типа радиоактивны

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