Утилизация бытовой техники – это специальный процесс, который позволяет перерабатывать вышедшие из строя приборы и технику, не причиняя при этом вреда окружающей среде. Утилизацию бытовой техники можно назвать экологически чистым процессом. Для того чтобы утилизировать бытовую технику, необходимо ее разобрать, очистить от различных загрязнений, масел, смол, и т. д. Также следует тщательно промыть все детали прибора, если это возможно, то и разобрать его. В настоящее время вывоз бытовой техники выполняется специализированными компаниями.
Условия утилизация техники
Утилизация бытовой техники – это способ избавления от вышедших из строя приборов. Такие приборы становятся источником выброса вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Утилизацию выполняют в специальных местах, которые отвечают всем необходимым требованиям. Для чего нужна утилизация бытовой техники:
- Не нужно выбрасывать старую технику.
- Она может быть отправлена на вторичную переработку.
- Есть вероятность, что после утилизации, бытовая техника может использоваться повторно.
- С помощью утилизации техники можно избежать загрязнения окружающей среды.
- Утилизация помогает сохранить природные ресурсы.
- Переработка бытовой техники может стать источником дохода.
- Утилизации бытовой техники способствует развитию рынка по вторичной переработке бытовых приборов.
Как правило, утилизация бытовой техники осуществляется на специальных предприятиях, где производится переработка или утилизация техники. В большинстве случаев, утилизацией занимается именно тот поставщик, у которого была приобретена техника. Отходы, образующиеся в результате переработки, могут быть использованы повторно для производства товаров, или же переработаны и направлены на производство энергии (тепловой или электрической), или же отправлены на свалку.
На что обратить внимание
Утилизация бытовой техники – это комплекс мероприятий, направленный на безопасное удаление из квартиры устаревших приборов и аппаратов. Специалисты компании проводят полный комплекс работ по утилизации бытовой техники в Санкт-Петербурге и области. Сотрудники обладают необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. Вывоз и утилизация техники осуществляется в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.
В процессе утилизации бытовой техники осуществляется сбор, хранение, транспортировка, обработка, утилизация (уничтожение) бытовых приборов (при необходимости), в том числе сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Сбор, хранение и вывоз отработанных источников тока осуществляется с целью их дальнейшей переработки на специализированных предприятиях, а также использования в качестве вторичных материальных ресурсов.