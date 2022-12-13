Утилизация бытовой техники – это специальный процесс, который позволяет перерабатывать вышедшие из строя приборы и технику, не причиняя при этом вреда окружающей среде. Утилизацию бытовой техники можно назвать экологически чистым процессом. Для того чтобы утилизировать бытовую технику, необходимо ее разобрать, очистить от различных загрязнений, масел, смол, и т. д. Также следует тщательно промыть все детали прибора, если это возможно, то и разобрать его. В настоящее время вывоз бытовой техники выполняется специализированными компаниями.

Условия утилизация техники

Утилизация бытовой техники – это способ избавления от вышедших из строя приборов. Такие приборы становятся источником выброса вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Утилизацию выполняют в специальных местах, которые отвечают всем необходимым требованиям. Для чего нужна утилизация бытовой техники:

Не нужно выбрасывать старую технику. Она может быть отправлена на вторичную переработку. Есть вероятность, что после утилизации, бытовая техника может использоваться повторно. С помощью утилизации техники можно избежать загрязнения окружающей среды. Утилизация помогает сохранить природные ресурсы. Переработка бытовой техники может стать источником дохода. Утилизации бытовой техники способствует развитию рынка по вторичной переработке бытовых приборов.

Как правило, утилизация бытовой техники осуществляется на специальных предприятиях, где производится переработка или утилизация техники. В большинстве случаев, утилизацией занимается именно тот поставщик, у которого была приобретена техника. Отходы, образующиеся в результате переработки, могут быть использованы повторно для производства товаров, или же переработаны и направлены на производство энергии (тепловой или электрической), или же отправлены на свалку.

На что обратить внимание

Утилизация бытовой техники – это комплекс мероприятий, направленный на безопасное удаление из квартиры устаревших приборов и аппаратов. Специалисты компании проводят полный комплекс работ по утилизации бытовой техники в Санкт-Петербурге и области. Сотрудники обладают необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. Вывоз и утилизация техники осуществляется в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

В процессе утилизации бытовой техники осуществляется сбор, хранение, транспортировка, обработка, утилизация (уничтожение) бытовых приборов (при необходимости), в том числе сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Сбор, хранение и вывоз отработанных источников тока осуществляется с целью их дальнейшей переработки на специализированных предприятиях, а также использования в качестве вторичных материальных ресурсов.