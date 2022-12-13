Утилизация бытовой техники

ента новостей

20:33
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95
19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе
19:00
Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»
18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
18:51
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны
18:48
Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту
18:46
Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
16:31
«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства
16:26
На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс
14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
13:57
В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств
11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре
10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
10:35
Полицейские задержали рецидивиста, забившего до смерти женщину в квартире на Васильевском острове
10:19
В Невском районе задержали 34-летнего мужчину обманувшего пенсионерку
10:02
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в спину мужчине
09:32
В Ленобласти прошел оперативный штаб по реализации НСПД
09:27
Пожилым петербуржцам помогут передать новогодние подарки военнослужащим на передовую
09:13
Три человека погибли и иностранцы получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле
09:05
Российский газ вернется в Европу?
08:40
Кофе с молоком – это вредно?
08:05
ЖК «Ломоносовъ» будет сдан
16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
16:06
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»
16:01
В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине
15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
15:54
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке
15:52
В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Утилизация бытовой техники

Утилизация бытовой техники

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс.Дзен
Утилизация бытовой техники – это специальный процесс, который позволяет перерабатывать вышедшие из строя приборы

Утилизация бытовой техники – это специальный процесс, который позволяет перерабатывать вышедшие из строя приборы и технику, не причиняя при этом вреда окружающей среде. Утилизацию бытовой техники можно назвать экологически чистым процессом. Для того чтобы утилизировать бытовую технику, необходимо ее разобрать, очистить от различных загрязнений, масел, смол, и т. д. Также следует тщательно промыть все детали прибора, если это возможно, то и разобрать его. В настоящее время вывоз бытовой техники выполняется специализированными компаниями.

Условия утилизация техники

Утилизация бытовой техники – это способ избавления от вышедших из строя приборов. Такие приборы становятся источником выброса вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Утилизацию выполняют в специальных местах, которые отвечают всем необходимым требованиям. Для чего нужна утилизация бытовой техники:

  1. Не нужно выбрасывать старую технику.
  2. Она может быть отправлена на вторичную переработку.
  3. Есть вероятность, что после утилизации, бытовая техника может использоваться повторно.
  4. С помощью утилизации техники можно избежать загрязнения окружающей среды.
  5. Утилизация помогает сохранить природные ресурсы.
  6. Переработка бытовой техники может стать источником дохода.
  7. Утилизации бытовой техники способствует развитию рынка по вторичной переработке бытовых приборов.

Как правило, утилизация бытовой техники осуществляется на специальных предприятиях, где производится переработка или утилизация техники. В большинстве случаев, утилизацией занимается именно тот поставщик, у которого была приобретена техника. Отходы, образующиеся в результате переработки, могут быть использованы повторно для производства товаров, или же переработаны и направлены на производство энергии (тепловой или электрической), или же отправлены на свалку.

На что обратить внимание

Утилизация бытовой техники – это комплекс мероприятий, направленный на безопасное удаление из квартиры устаревших приборов и аппаратов. Специалисты компании проводят полный комплекс работ по утилизации бытовой техники в Санкт-Петербурге и области. Сотрудники обладают необходимыми знаниями, опытом и квалификацией. Вывоз и утилизация техники осуществляется в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

В процессе утилизации бытовой техники осуществляется сбор, хранение, транспортировка, обработка, утилизация (уничтожение) бытовых приборов (при необходимости), в том числе сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Сбор, хранение и вывоз отработанных источников тока осуществляется с целью их дальнейшей переработки на специализированных предприятиях, а также использования в качестве вторичных материальных ресурсов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-08-2016, 10:23
Как ведет себя рынок бытовой техники?
4-02-2020, 17:09
Ремонт бытовой техники профессионалами
27-04-2019, 23:16
Интернет-магазин бытовой техники
4-02-2020, 11:05
В Петербурге работник фирмы похитил технику на миллион рублей
1-02-2017, 21:49
Вывоз и утилизация мусора
11-11-2021, 22:51
Как с выгодой избавиться от старой техники?

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
187
Сегодня, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
229
Сегодня, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
177
Вчера, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
181
Вчера, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх