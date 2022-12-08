Кофе из Уганды: особенности и преимущества продукта

Кофе в Уганде является одним из основных товаров, которые производятся на экспорт (доля этого продукта в общем объеме экспорта страны составляет около 95%). На сегодняшний день здесь функционируют около двадцати станций по обработке кофейных зерен (ранее обработка происходила непосредственно в фермерских хозяйствах).

В течение длительного времени этот товар экспортировался исключительно в Германию. И, хотя сегодня продукция из данного региона представляет собой новое явление на мировом рынке, она уже успела приобрести популярность и в России (например, кофе из Уганды можно купить на сайте

Особенности производства и вкуса угандийского кофе

). Ввиду того, что страна не имеет выхода к морю, груз приходится доставлять в контейнерах по автодорогам в порты соседних стран при строгом соблюдении необходимых условий транспортировки.

Уганда раскинулась на Восточно-Африканском плоскогорье, где самой природой созданы идеальные условия для роста кофейных деревьев. На этой территории выращивается преимущественно робуста (только 20% приходится на арабику). Кофе из Уганды обрабатывается «на сухую» под открытым небом. Такая обработка отличается высоким качеством, поэтому конечный продукт обладает превосходными характеристиками, имеет приятный вкус молочного шоколада с легкой кислинкой, насыщенный аромат.

Сорта угандийского кофе зависят от места произрастания. Среди наиболее известных и востребованных следует выделить:

Другар . Из него получается крепкий напиток, имеющий выраженную горчинку и оригинальное табачное послевкусие;

. Из него получается крепкий напиток, имеющий выраженную горчинку и оригинальное табачное послевкусие; Сипи . Данный сорт выращивают на большой высоте на склонах гор, где почва содержит примеси вулканического пепла. Благодаря этому кофейные зерна приобретают утонченный бархатистый вкус и легкую кислинку;

. Данный сорт выращивают на большой высоте на склонах гор, где почва содержит примеси вулканического пепла. Благодаря этому кофейные зерна приобретают утонченный бархатистый вкус и легкую кислинку; Organic Bugisu. На сегодняшний день этот сорт угандийского кофе пользуется в Европе наибольшей популярностью. Его уникальность заключается в возможности выращивания только в рамках определенных территорий, которые находятся в северной части страны. Получаемый из зерен этого сорта напиток обладает изысканным шоколадным вкусом с чарующим фруктовым послевкусием. Бесспорным достоинством Бугишу является хороший баланс крепости и мягкости. Бархатистость вкуса и восхитительный насыщенный аромат способны порадовать даже самых требовательных «кофеманов».

Высочайшее качество кофе из Уганды привлекло к нему европейских покупателей, которые предпочитают исключительно натуральные, экологически чистые продукты.