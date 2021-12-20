Кофеманы огорчатся

Многие петербуржцы любят кофе. Недавно проведенный опрос показал, что город на Неве входит в число лидеров по количеству кофеманов и трат на этот напиток. Однако у таких людей появился серьезный повод для огорчения.

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке кофе возникла серьезная проблема. Сырье, из которого изготавливают вкусный бодрящий напиток, значительно подорожало. Причем был достигнуть ценовой рекорд за последние 10 лет. Виной тому плохой урожай в Бразилии и засуха в Эфиопии.

Еще здесь возникли объективные сложности по причине пандемии. В результате на некоторых плантациях не хватает людей для сбора кофейных зерен. Помимо этого, наблюдаются проблемы с логистикой.

Названные причины могут привести к подорожанию кофе в России на 30%. Так что поводов для радости у кофеманов остается немного. Скоро за любимый напиток придется платить гораздо больше.