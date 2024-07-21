Станки для облицовки мебели кромкой

Окантовка кромок – важнейший этап в производстве мебели, когда необработанные кромки таких материалов, как фанера, МДФ или ДСП, покрываются тонкой полоской материала. Это не только повышает эстетическую привлекательность мебели, но и обеспечивает долговечность и защиту от влаги. Оборудование, используемое для окантовки кромок, значительно усовершенствовалось, повысив точность, эффективность и универсальность. Ознакомиться с представленным оборудованием можно на сайте https://ligamac.ru/oborudovanie/kromlenie-oblitsovka-kromkoy/ где представлены популярные модели.

Типы кромкооблицовочных станков

Ручные модели требуют ручной подачи кромкооблицовочного материала. Они подходят для небольших предприятий или изготовителей мебели на заказ. Идеально подходят для небольших мастерских, любителей "сделай сам" и проектов по изготовлению мебели на заказ. Низкая стоимость, простота в эксплуатации и гибкость в обращении с различными материалами для окантовки кромок.

Полуавтоматические станки автоматизируют некоторые аспекты процесса окантовки кромок, но при этом требуют некоторого ручного вмешательства. Эти станки могут обрабатывать прямые кромки и простые изгибы. Мебельные производства среднего размера и мастерские по изготовлению мебели на заказ.

Более высокая производительность по сравнению с ручными станками, возможность обработки более сложных форм и относительно низкие капиталовложения по сравнению с полностью автоматическими станками.

Полностью автоматические кромкооблицовочные станки

Эти современные станки автоматически выполняют весь процесс окантовки кромок. Они оснащены такими функциями, как автоматическая подача, обрезка, шлифовка и иногда даже скругление углов.

Область применения: Крупные мебельные фабрики и производственные линии.

Преимущества: Высокая точность, скорость и стабильность. Они могут выполнять большие объемы работ с минимальным вмешательством человека.

Функция: Закругление углов для получения бесшовной поверхности, особенно полезно для сложных форм и дизайнов.

Современные станки оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением для удобства эксплуатации и настройки параметров. Станок придает мебели чистый, законченный вид, повышая ее товарный вид. Автоматизирует повторяющиеся задачи, сокращая ручной труд и увеличивая скорость производства. Оборудование обеспечивает равномерное нанесение кромочной окантовки, сокращает потери материала и улучшает контроль качества.