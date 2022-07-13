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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Как анализировать контекстную рекламу и повысить ее эффективность

Как анализировать контекстную рекламу и повысить ее эффективность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
romi.center
Контекстная реклама – инструмент маркетинга, который требует точных настроек, чтобы бюджет не потратился впустую.

Контекстная реклама – инструмент маркетинга, который требует точных настроек, чтобы бюджет не потратился впустую.

Как определить эффективность рекламной кампании

Многие предприниматели считают, что рентабельность рекламы оценивается по уровню продаж. Но это лишь один из показателей.

Важную роль в оценке результативности кампании играет длительность цикла продаж. Чем ниже стоимость товара, тем большим спросом он пользуется и тем скорее продается. Схема быстрого цикла сбыта характерна для сферы B2C.

Продажи для B2B имеют более длинный цикл и состоят из следующих этапов: возникновение потребности, поиск услуг или продуктов, сравнительный анализ, оформление заявки, получение консультации, принятие решения, покупка или заказ.

Стоит отметить, что к длительному периоду продаж относится приобретение недвижимости, производственных предприятий, высокотехнологичных организаций, автомобилей, товаров премиум-класса.

Эффективность рекламы для обоих сегментов бизнеса оценивается по следующим показателям:

  • показам;

  • кликам;

  • кликабельности объявления: CTR;

  • стоимости тысячи показов: CPM;

  • цене за один клик: CPC;

  • ставке — сумма за один переход по ключевым словам;

  • сеансам — количество времени, проведенное пользователями на сайте;

  • стоимости целевых действий: CPA;

  • отказам;

  • стоимости лида: CPL;

  • конверсии — визиты пользователей на ресурс, во время которых они производят действия;

  • стоимости сделанного заказа: CPL;

  • окупаемости маркетинговых вложений: ROMI.

Ключевые действия перед запуском контекстной рекламы и после ее старта

До начала кампании необходимо построить стратегию и поставить цель, которая должна быть конкретной, основанной на точных цифрах: «В сентябре 2022 г. наша компания получит 2000 лидов». Результат рекламы может измеряться в денежных единицах, процентах, количестве подписчиков.

Далее следует настроить счетчики в Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet для оценки эффективности. Для фиксации действий посетителей сайта требуется установка html-кода. На данном этапе обозначаются цели сайта: просмотр нескольких страниц, покупка, оформление заявки. Настройка счетчиков позволяет проанализировать, из каких источников и каналов пришли посетители.

После старта кампании следует провести анализ конверсии и рассчитать стоимость целевых действий с помощью формулы ROMI.

Как увеличить эффективность контекста

Повысить результативность рекламной кампании можно в том числе путем корректного анализа:

  • аккаунта и созданных в нем объявлений (целесообразно создать несколько объявлений, чтобы понять какие настройки эффективнее);

  • ключевых слов и семантического ядра;

  • устройств, с которых были посещения: смартфона, компьютера, планшета (следует проверить, откуда поступает больше переходов по рекламе, кликов, конверсии);

  • демографических параметров: пола, возраста, социального положения (на основе данного отчета можно понять какие категории пользователей совершают наибольшие конверсии);

  • временного периода (оценка результата в определенные часы, дни, месяцы, сезоны);

  • ключевых показателей эффективности всех кампаний;

  • разных видов объявлений (сравнение результативности форматов, подбор наиболее подходящего).

Контекстная реклама – это целый мир экспериментов и тестирований различных методов и подходов. Она требует постоянного контроля над процессом, наблюдений за статистикой. Для проведения комплексной оценки рекламного процесса вы можете воспользоваться продуктами сервиса автоматизации аналитики ROMI center.

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