Тренинги по продажам для ТОП-менеджеров

Методы увеличения продаж во время кризиса

В кризисный период все сложнее продавать товары и услуги. Ограничения во время пандемии усугубляют проблему, так как снижаются доходы населения в результате потери работы или других негативных изменений. Мы расскажем, как в таких условиях сохранить или даже повысить уровень продаж.

Мурат Тургунов, бизнес-тренер и эксперт по продажам, утверждает, что в кризисное время возможно увеличить выручку. Об этом он рассказывает на своих авторских бизнес-тренингах.

Тренинги и услуги по консалтингу

Мурат Тургунов — это бизнес-эксперт в сфере управления продажами. Им написаны такие книги, как «Продажи невидимого», «Первый после бога», «Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов» и др. Он организует консультации для владельцев бизнеса, авторские тренинги продаж для ТОП-менеджеров и руководителей. Эксперт готов помочь, если надо провести аудит и совершенствование системы маркетинга компании или создать отдел продаж «с нуля».

Что требует особого внимания

Важна правильная организация консультативных продаж. При таких продажах покупатель обычно долго и тщательно выбирает товар, поэтому необходима безупречная презентация продукта и компании. Также надо собрать максимум информации о клиенте, чтобы выявить его основные потребности. Это поможет создать специальное предложение, наилучшим образом решающее его проблемы.

Цена при этом должна соответствовать возможностям клиента. Также необходима помощь при закрытии сделки и совершении платежа. И здесь важна грамотная работа отдела продаж компании.

Мягкие консультационные продажи

В период кризиса они являются важным направлением работы. При таких продажах акцент делается не на количестве, а на качестве. Необходим серьезный анализ потребностей клиента, поиск решения, которое полноценно удовлетворит их. Клиента не уговаривают сделать покупку, а создают для него условия, подводящие к ней.

Продавец должен знать своего покупателя, хорошо ориентироваться в ассортименте услуг и товаров, предлагаемых компанией. В таком случае он сможет сделать их идеальную презентацию.

Все тонкости проведения презентаций и продаж вы узнаете на тренингах Мурата Тургунова.

Каковы желания клиентов

Методику продажи услуг и товаров всегда надо держать наготове, даже в кризисный период. Несмотря на все трудности этого времени, есть платежеспособные клиенты, которые ожидают высокого качества сервиса и лучших условий.

При сборе информации о таком клиенте и его компании важно уметь задавать продающие вопросы с целью выявления возможных проблем. Мурат Тургунов на своих бизнес-тренингах научит ваших менеджеров всем приемам такой работы.

В кризис особенно важными становятся умение создать уникальную презентацию своего продукта и гибкая ценовая политика компании. При работе с клиентами их внимание надо обращать на практичность товаров, большой срок их эксплуатации и низкую стоимость обслуживания.

Источник: https://turgunov.ru