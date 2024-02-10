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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » МКТУ и его использование

МКТУ и его использование

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
МКТУ представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается, как "Международная классификация товаров и услуг".

Что такое МКТУ

МКТУ представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается, как "Международная классификация товаров и услуг". Данная система используется на практике для осуществления классификации товаров разного типа. Также с ее помощью выполняется и процесс регистрации новых услуг и товарных знаков.

В основе МКТУ лежит структура иерархического формата. Она подразумевает наличие многочисленных классов, а также подклассов, которые в совокупности образуют полноценные гуппы и подгруппы различной продукции. В настоящее время система включает в себя более 40 классов, свыше 30 из которых относятся к товарам, остальные затрагивают услуги.

Суть МКТУ и данного деления товаров сводится к тому, чтобы по итогу обеспечить максимальную защиту тех знаков, которые уже были зарегистрированы на практике. Также с помощью системы решаются и многочисленные возможные конфликтные ситуации в данной области.

Разновидности классов МКТУ

Как уже упоминалось выше, самих классов существует достаточно большое разнообразие. Но наиболее многочисленными с точки зрения наполнения являются следующие:

  • Химические товары;
  • Косметические средства;
  • Различные инструменты;
  • Двигательные установки, машины и станки;
  • Транспортные средства;
  • Инструменты музыкального формата;
  • Картонные изделия;
  • Товары для домашнего использования;
  • Одежда и обувь.

Уже из представленного выше перечня понятно, что система затрагивает практически все различные типы товаров, с которыми как-то может взаимодействовать человек в процессе своей жизнедеятельности.

Как подобрать класс МКТУ

Для того, чтобы подобрать классы МКТУ, а тем более подкласс товара, на практике часто необходимо учитывать индивидуальный характер изделия, а также его конкретное назначение, которое может быть.

Как правило, процесс подбора и регистрации не выполняется самостоятельно - для этого требуется обращаться к соответствующим специалистам. Последние могут проанализировать интеллектуальную собственность товара, юридически оформить процесс его регистрации.

На практике такое сотрудничество становится наиболее выгодным именно для самого клиента, поскольку он может гарантированно безопасно и без лишних проблем оформить регистрацию нужного для себя товара. А потому пренебрегать подобного рода услугами не стоит совершенно никогда, к тому же первичные консультации в большинстве своем еще и бесплатны.

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