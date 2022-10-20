Учащиеся инженерных классов посетили лабораторию СПбГМТУ

Учащиеся инженерных классов школ Санкт-Петербурга посетили лабораторию кафедры теории корабля факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ.

В опытовом бассейне ребятам продемонстрировали модельные испытания на тихой воде, а также на волнении. Школьники с интересом наблюдали на практике, как ведет себя на воде модель корабля в зависимости от специально заданных условий - скорости движения модели и периода колебаний волн.

В зале малых установок кафедры учащиеся ознакомились с особенностями проведения занятий по статике корабля, по качке, и изучению моделей гребных винтов.

Экскурсия в лабораторию проведена для учащихся 11 классов школ-участников проекта «Инженерные классы судостроительного профиля» Санкт-Петербурга.