Товары для детей: разновидности, требования

Товары для детей – это целая группа товаров, которую можно разделить на несколько частей. Крупногабаритный товар, текстиль и обувь, игрушки и питание – все это можно оптом купить на сайте https://AGORACompany.ru/. Мы гарантируем высокое качество товара и лучшие цены!

Категории детских товаров:

Крупногабаритный товар включает в себя детские коляски, автомобильные кресла, детские столы, стулья и прочая мебель.

Обувь и текстиль – это вся одежда, включая верхнюю, а также постельное белье, полотенца, пеленки и т.д.

Игрушки.

Категория ППКП включает в себя подгузники, подгузники-трусики, салфетки, питание, а также средства, которые необходимы для кормления и ухода за малышом: косметика, средства личной гигиены, витаминные комплексы.

Все, кто когда-нибудь сталкивались с ведением бизнеса в области детских товаров, знают, что данная отрасль довольно прибыльна, там можно выбрать перспективное направление и развить его. Но качество большинства детских товаров тщательно контролируются надзорными органами, что немного усложняет ведение бизнеса.

Товары, предназначенные для детей, должны быть безопасными. Производители обязаны соблюдать нормы и стандарты качества при изготовлении. Потребителям рекомендуется отдавать предпочтение товарам, имеющим сертификаты качества.

Сертификация детской продукции – обязательная, независимая оценка качества детских товаров различного назначения. Получения сертификата на детскую коляску наиболее яркий пример тщательности проводимой проверки.

Все коляски обязательно проходят процедуру сертификации, которая позволяет оценить качественных характеристики и безопасность продукции. Перед тем, как допустить товар к продаже, необходимо подтвердить, что коляска соответствует всем предъявляемым требованиям.

Современные производители предлагают широкий ассортимент колясок – прогулочные, трансформеры, универсальны, для двоих, троих детей, коляски-трости и т.д.

В техническом регламенте Таможенного союза подробно расписаны требования к товару, а именно: устойчивость, тормозная система, система блокировки колес, удерживающие устройства и т.д. Не должна превышаться норма содержания в материалах, используемых при изготовлении коляски, таких химических элементов, как ртуть, бензол, альдегид, свинец и прочие.

Для получения сертификата требуется обратиться в сертификационный центр, куда подается заявку на получение сертификата, а также предоставляется пакет документов, подтверждающих высокое качество продукции. Сотрудники сертификационного центра изучают образец и на основании полученных данных принимают положительное или отрицательное решение.